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    26.01.2020 - 15:36 |

    Quick Sigorta Elazığ’da

    Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “ihtiyaçları karşılamak için deprem bölgesindeyiz” dedi.

    Quick Sigorta Elazığ’da

    Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Gölcük depremini yaşamış biri olarak Elazığ’da yaşananları yakından takip ettiğini bildirdi.

    Yaşar, “Gölcük depremini bizzat yaşamış ve yakınlarını kaybetmiş birisi olarak, arkadaşlarımın Q Truck’ı gönderme teklifini kabul etmedim” dedi. Bunu AFAD, Kızılay ve diğer ekiplerin çok iyi pozisyonlanmasından dolayı kabul etmediğini ifade eden Yaşar, “Olayın reklam boyutunun ötesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımız Genel Müdür Yardımcısı Halil Alaeddinoğlu, Hasar Koordinatörümüz Hakan Alkan Direktörümüz Mustafa Çalık, Bölge Müdürümüz Arif Kösmene acentelerimiz ve sigortalılarımızla birlikte bölge insanının ihtiyacını karşılamak üzere Elazığ Sürsürü’deyiz. TÜSAF Dernek Başkanı Öner Bey ile birlikte bölge haklının ihtiyaçlarını karşılamak için bölgedeyiz” diye konuştu.

    Quick Sigorta Elazığ’da

    "ACENTE YAKINLARIMIZI MİSAFİR ETMEK ÜZERE HAZIRIZ"

    Yaşar, ayrıca İstanbul’da acente yakınlarını misafir edebileceklerini de belirterek, “Acente yakınlarımızı misafir etmek üzere hazırız. Arkadaşlarımız, battaniye vb. ötesinde, maddi manevi somut ihtiyaçları karşılama konusunda talimatlandırılmış durumdalar” dedi.

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