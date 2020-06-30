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    HaberlerSigorta Haberleri Quick Sigorta’nın online bölge toplantıları sürecek
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    30.06.2020 - 15:11 |

    Quick Sigorta’nın online bölge toplantıları sürecek

    Quick Sigorta’nın Haziran ayı içinde başlayan “Online Bölge Toplantıları” yoğun katılım ile gerçekleşiyor.

    Quick Sigorta’nın online bölge toplantıları sürecek

    Beş ayrı başlık altında yapılan toplantılarda acentelere ürün ve hizmetler ile ilgili proaktif bir bilgilendirme sağlanırken; aynı zamanda acentelerin soru ve talepleri aynı anda cevaplandırılıyor. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar pandemi sürecinde gündeme gelen toplantıların oldukça verimli geçtiğini söyleyerek; “ Acentelerimiz ile bugüne kadar farklı şehirlerde ve farklı organizasyonlarda bir araya geldik. Bu etkinliklerimiz bundan sonra da gerçekleşecek. Ancak sigortacılığa dijital bir yaklaşım getiren Quick Sigorta’nın online toplantılarının verimlilik açısında oldukça başarılı geçtiğini söyleyebilirim. Acentelerimiz ofislerinde, işlerinden kopmadan toplantıları takip edebiliyor. Quick Sigorta ekibi de aynı anda toplantıları takip ettiği için sorularına anlık olarak cevap alabiliyor. Kısacası etkileşimi ve verimliliği son derece yüksek toplantılar gerçekleştirdik” dedi.

    Toplantılar sürecek

    Quick Sigorta Bölge Toplantıları, Ürünler ve Özellikleri, Finansal Sigorta Ürünleri, Hasar Uygulamaları, Tahsilat Uygulamaları ve Acentelerin Dijital Süreçlere Katılımı ve İş Süreçlerini Kolaylaştıran Uygulamalar konulu 5 ayrı başlık altında gerçekleşiyor. 12 ayrı bölge üzerinden planlanan toplantılara bundan sonra da devam edileceğini belirten Ahmet Yaşar; “Bölge toplantılarında topladığımız görüş ve veriler çerçevesinde özellikle hangi konulara yoğunlaşmamız gerektiği ile ilgili kararlar alıyoruz. Bu çerçevede tüm bölgelerin katılabileceği daha özel konulara değinen toplantılarımız olacak. Aynı zamanda acentelerimizin eğitim ve bilgilendirme taleplerini de dikkatlice ele alıyoruz” diye konuştu.

    Tarladan toplantıya bağlandı

    Bölge toplantılarının son derece etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştiğini belirten Quick Sigorta Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise; “Acentelerimiz mesai saatleri içinde olmasına rağmen yoğun bir katılım sağladı. Hatta mecburi olarak tarlasında hasat işlemlerini takip eden bir acentemiz, cep telefonundan toplantıya katıldı” dedi.

    Her şey bir şakayla başladı! Günde en az 10 kişi arıyor...Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, ‘Karacabey Longozu’nun arama motoru Google’daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.
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