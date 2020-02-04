BİST120.7801,29EURO6,60-0,29USD5,97-0,29ALTIN300,92-0,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri Quick Sigorta’ya eğitime destek plaketi
    ABONE OL
    04.02.2020 - 09:56 |

    Quick Sigorta’ya eğitime destek plaketi

    Quick Sigorta’nın eğitime verdiği destek devam ediyor. Şirketin eğitime verdiği destek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir plaketle ödüllendirildi.

    Quick Sigorta’ya eğitime destek plaketi

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz ay Antalya Valiliği tarafından düzenlenen Antalya Hayırseverler Buluşması’na katıldı. Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar’ın da katıldığı toplantıda 78 hayırsevere plaket verildi.
    Toplantıda Quick Sigorta’nın Alanya Mahmutlar’da yaptırdığı 32 derslikli okulun inşaat ilerleyişi hakkında Bakan Selçuk’a bilgi veren Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Maher Holding ve Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu’na ayrıca eğitime katkılarından dolayı plaket ve teşekkür belgesi verildi.

    Aralık ayında temeli atılmıştı

    Quick Sigorta, Antalya İl Eğitim Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Valiliği ile iş birliğiyle hayata geçirilen; Alanya’nın Mahmutlar mahallesinde 32 derslikli bir ilkokul olarak tasarlanan Quick Sigorta Gülseren – Hüseyin Doğan İlkokulu projesinin temelleri Aralık ayının başında atılmıştı.

     

    Burak Öğretmen Çin'de koronavirüs yaşanan salgını anlattı: Sosyal yaşam yok!Çin'deki koronovirüs salgını tüm ülkeyi olumsuz etkilendi. Çin'in Xi'an kentinden CNN Türk canlı yayınına bağlanan Burak Teoman, yaşadıklarını anlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖF kayıt yenileme ne zaman? Kayıt yenileme nasıl yapılır?

    AÖF kayıt yenileme ne zaman? Kayıt yenileme nasıl yapılır?

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    Sıradaki Haber