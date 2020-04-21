Riskinizi iyi yönetin, sigortanızı yaptırın

Koronavirüs döneminde birçok kişinin evde kaldığını ve bunun trafik kazalarına yönelik iyi yönde bir etki yaptığını belirten Yaşar, “Trafik kazaları bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 5’ler civarında azaldı. Ama bunun anında kazaların şiddeti arttı” diye konuştu.

Risklerin durmadan devam ettiğini belirten Yaşar, şunları söyledi: “Geçen seneye göre Mart ayında toplamda kaza sayısı azalmış olmasına rağmen ölümlü kazalarda artış var. Bunlar bize şunu gösteriyor. Risk her zaman devam ediyor. Örneğin kazanın ne zaman geleceği belli olmuyor. Biz eğer dikkatimizi ve kontrolü kaybedersek kazalarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun için riski iyi yönetmemiz lazım. Bunun için risklerin ortaya çıkmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu riskleri ekonomik olarak yönetmek gerekiyor.

Yani bunları bütçelenebilir şekilde sigorta şirketlerine devretmek. Birey olarak şunu dikkate almamız lazım. Sigorta şirketleri risklerimizi transfer edebileceğimiz kuruluşlar. Dolayısıyla biz günlük, aylık, yıllık, bütçelerimizi yaparken her konuda mutlaka sigortayı düşünmeliyiz ve risklerimizi acenteler kanalıyla sigorta şirketlerine transfer etmeliyiz. Bunu birey ve tabii ki kurum olarak bilmemiz gerekiyor.”

Deprem gerçeğini de unutmayın

Tüketicilere yönelik önemli tavsiyelerde bulunan Yaşar, şöyle devam etti: “Yüzde 60-80 civarında Koronavirüs’e yakalanacağımız söyleniyor. Hepimiz, Korona geçirebiliriz. Bir kısmımız geçiriyor da olabiliriz. Başkalarına bunu taşımadan kendi başımıza bu işi halledebilmek, alt edemediğimiz yerde tıbbi destek almak. Hastane kapasitelerini doğru olarak kullanabilmek. Bizim sigortacıların yaptığı gibi bir şey aslında. Yani risk yönetimi. Dolayısıyla biz sigortalılarımıza şunu söylüyoruz: ‘Ekonomi yavaşladı, siz evlerinizde çekildiniz diye riskler durmuyor’ diyoruz. Önceki gün verdiğim demeçte ‘Ülkemiz bir deprem ülkesi. Bunu unutmamamız gerekiyor” dedim aynı gece İstanbul’da yine bir deprem gerçekleşti. Dolayısıyla risklerden kurtulma şansımız yok. Tabii ki Korona’dan daha önemli bir gündem olamaz. Ama bu gerçekleri değiştirmiyor. Sigortalarımızı yaptıralım.”