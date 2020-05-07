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    HaberlerSigorta Haberleri ‘Sağlığınız Bizde’ ürünü yenilendi
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    07.05.2020 - 07:00 |

    ‘Sağlığınız Bizde’ ürünü yenilendi

    Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Türk Nippon Sigorta, Medical Park iş birliğiyle yaklaşık 3 yıl önce sektörde bir ilki başlatarak hayata geçirdiği; mevcut hastalıkların dahil olduğu, 80 yaşına kadar sigortalanabilme fırsatı sağlayan ‘Sağlığınız Bizde’ TSS ürününü geliştirmeyi sürdürüyor” dedi.

    ‘Sağlığınız Bizde’ ürünü yenilendi

     

    Türk Nippon Sigorta, koronavirüs salgını nedeniyle, tüm sigortalılarına sosyal fayda sağlamak amacıyla hem mevcut ‘Sağlığınız Bizde’ ürünü kullanıcılarına hem de bu ürünü satın almak isteyenlere Covid-19 teminatının poliçeye dahil edildiğinin müjdesini verdi.

    Üründeki bir diğer yenilik ise kullanıcıların Medical Park’ın pek çok branştaki hekimine, evden çıkmaya gerek olmadan görüntülü görüşme ile bağlanarak, sağlıklarına ilişkin danışmanlık alabilmesi oldu. Bu sayede kronik hastalıklarla mücadele edenler, 65 yaş ve üzerindeki kişiler ve sağlıkla ilgili ihtiyaçları olanlar, evden çıkmadan, görüntülü görüşmelerle doktora ulaşıp sağlık durumlarıyla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırabilecek.

    Bursa'da polis otosunu gören gençler kaçacak yer aradıBursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup gencin polis otosunu görüp kaçtığı anlar kameraya böyle yansıdı.
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