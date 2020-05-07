‘Sağlığınız Bizde’ ürünü yenilendi

Türk Nippon Sigorta, koronavirüs salgını nedeniyle, tüm sigortalılarına sosyal fayda sağlamak amacıyla hem mevcut ‘Sağlığınız Bizde’ ürünü kullanıcılarına hem de bu ürünü satın almak isteyenlere Covid-19 teminatının poliçeye dahil edildiğinin müjdesini verdi.

Üründeki bir diğer yenilik ise kullanıcıların Medical Park’ın pek çok branştaki hekimine, evden çıkmaya gerek olmadan görüntülü görüşme ile bağlanarak, sağlıklarına ilişkin danışmanlık alabilmesi oldu. Bu sayede kronik hastalıklarla mücadele edenler, 65 yaş ve üzerindeki kişiler ve sağlıkla ilgili ihtiyaçları olanlar, evden çıkmadan, görüntülü görüşmelerle doktora ulaşıp sağlık durumlarıyla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırabilecek.