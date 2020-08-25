Sağlık sigortasında İstanbul ve Ankara başı çekiyor

Bu verilere göre Demir Sağlık’ın İstanbul’da hizmet verdiği bireysel ve kurumsal kullanıcıların yüzde 70,8’i, Ankara’daki müşterilerinin ise yüzde 17,1’i özel sağlık sigortasından yararlanıyor.

Kişilerin kendi inisiyatifleriyle satın aldıkları ürünleri bireysel, çalıştıkları şirketler aracılığıyla kullandıkları sağlık güvencelerini ise kurumsal kategoride değerlendiren Demir Sağlık’ın araştırmasına göre özel sağlık sigortasından yararlanan bireysel ve kurumsal müşteriler ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara’da yer alıyor. Demir Sağlık’ın İstanbul’da hizmet verdiği kullanıcıların yüzde 70,8’i ÖSS’den yararlanırken, yüzde 32,1’i TSS’yi tercih ediyor. Ankara’da yaşayan kullanıcılar ise yüzde 64 oranında TSS’den yararlanırken, sadece yüzde 17,1’lik bölümü ÖSS’yi tercih ediyor.

Kadınlar daha fazla kullanıyor

Demir Sağlık’ın yaptığı araştırmaya göre tüm özel sağlık sigortasının yüzde 45’ini kadınlar kullanıyor. Hem ÖSS hem de TSS’deki bireysel kullanıcıların yüzde 57’sini ise kadınlar oluşturuyor. Demir Sağlık, toplam özel sağlık sigortasında erkek müşterilerin başı çekmesini kurumsal portföyde TSS’li sigortalıların genellikle mavi yakalı erkeklerden oluşmasına bağlıyor.

Demir Sağlık’ın ürün bazındaki müşterileri arasında ise erkek kullanıcılar dikkat çekiyor. ÖSS bazlı ürünlerin yüzde 55’ini ve TSS bazlı ürünlerin yüzde 65’ini erkek müşteriler oluşturuyor. Kadınların ÖSS ürünlerini kullanımı yüzde 45 iken, TSS ürünü kullanımı yüzde 35 olarak gerçekleşiyor.