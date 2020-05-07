BİST98.571 0.00EURO7.790.28USD7.200.06ALTIN390.330.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri Salgın tedbirlerini reklamla hatırlattı
    ABONE OL
    07.05.2020 - 07:00 |

    Salgın tedbirlerini reklamla hatırlattı

    Koru Sigorta, tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, “Evde Kal” ve “Mesafeni Koru” mesajları ile 2 farklı reklam filmine imza attı.

    Salgın tedbirlerini reklamla hatırlattı

    Koru Sigorta’dan konuyla ilgili şu açıklama geldi: “Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günlerden itibaren, Koru Sigorta olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bu toplumsal mücadelede bizim de bir nebze katkımız olsun istedik ve zor günlerin aşılarak güzel günlerin elbet geleceğini ancak bunun için de “Evde Kalmanın” ve “Mesafeyi Korumanın” önemini vurgulamak amacıyla reklam filmlerimizi yayınladık. Kısa bir sürede, etkili bir planlama ile 2 farklı versiyonda hazırladığımız filmlerin televizyonun yanı sıra, dijital mecrada da yer alması için çalışmalar yapıyoruz. Bu vesile ile bir kez daha “Gelecek Güzel Günler için Evde Kalmaya Devam” diyor ve sağlıklı günler diliyoruz.”

    Bursa'da polis otosunu gören gençler kaçacak yer aradıBursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup gencin polis otosunu görüp kaçtığı anlar kameraya böyle yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    En büyük endişe aileye bulaştırma

    En büyük endişe aileye bulaştırma

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Rehavet basarsa kısıtlamalar döner

    Rehavet basarsa kısıtlamalar döner

    Sıradaki Haber