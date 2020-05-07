Salgın tedbirlerini reklamla hatırlattı

Koru Sigorta’dan konuyla ilgili şu açıklama geldi: “Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günlerden itibaren, Koru Sigorta olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bu toplumsal mücadelede bizim de bir nebze katkımız olsun istedik ve zor günlerin aşılarak güzel günlerin elbet geleceğini ancak bunun için de “Evde Kalmanın” ve “Mesafeyi Korumanın” önemini vurgulamak amacıyla reklam filmlerimizi yayınladık. Kısa bir sürede, etkili bir planlama ile 2 farklı versiyonda hazırladığımız filmlerin televizyonun yanı sıra, dijital mecrada da yer alması için çalışmalar yapıyoruz. Bu vesile ile bir kez daha “Gelecek Güzel Günler için Evde Kalmaya Devam” diyor ve sağlıklı günler diliyoruz.”