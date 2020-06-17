Sallanmadan sigorta yaptırmalıyız!

Özellikle konutlar için yaptırılması zorunlu olan Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) rakamlarına bakıldığında bu daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Poliçenizi yenilemeyi unutmayın

Uzmanlar, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) yönetimi ve sigorta şirketleri vatandaşı önlem almaları, depreme karşı hazırlıklı olmaları konusunda sürekli uyarıyor. Depreme hazırlıklı olmanın iki yolu var: Depreme dayanıklı binalar yapmak ve depremin yıkıcı etkilerine karşı evlerimizi teminat altına alan Zorunlu Deprem Sigortası’na (DASK) sahip olmak. Dönemi geldiğinde de sigorta poliçesini yenilemeyi unutmamak.

Doğu Anadolu’da DASK yaptırılma oranı düşük

Son bir yılda sürekli irili ufaklı depremlerle sallanan Doğu Anadolu Bölgesi bu defa Bingöl’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Doğu Anadolu Bölgesi, bir yıl içinde kendini sık sık hatırlatan depreme rağmen Zorunlu Deprem Sigortası yaptırma oranları bakımından çok da başarılı bir sınav vermiyor. DASK verilerine göre 777 bin konutun yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde sigortalı konut sayısı 340 bin 779. Yani bölgedeki sigortalılık oranı yüzde 43.90. Bu da büyük depremlerin de yaşandığı bölge için dikkat edilmesi gereken önemli bir gerçek.

DASK verilerine göre Türkiye genelinde halen yürürlükte olan DASK poliçe sayısı ise 9.3 milyon. Ülke genelinde zorunlu deprem sigortası yaptırma oranı ise yüzde 52.60.

NEDEN DASK YAPTIRMALIYIZ?

Devlet güvencesi var: Zorunlu Deprem Sigortası, devlet tarafından sunulan bir güvence. Bu sigorta konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alır.

Satın alması çok kolay: Konut sahipleri, en yakın sigorta acentesine veya banka şubesine giderek sigortalarını yaptırabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes bu poliçeyi yaptırabiliyor.

Alım gücüne uygun aylık primler: Yıllık olarak düzenlenen poliçelerin prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt yüz ölçümüne, inşa yılına, kat sayısına ve bulunduğu mahallenin risk grubuna göre hesaplanır. DASK, prim tutarını tüm vatandaşların karşılayabileceği seviyede belirliyor.

İndirim imkanı var: Poliçesini her yıl yenileyen poliçe sahipleri yenileme indiriminden faydalanabiliyor. İnşaat tarihi ve Kat sayısına göre indirim/sürprim uygulanabiliyor.

Anında hasar tespit: Sigortalının hasar başvurusunun ardından DASK Hasar Tespit Görevlisi sigortalı konutları ziyaret eder. Böylece uygun olan en kısa sürede hasar tespit edilerek, tazminat tutarı belirlenir.

Zarar kısa sürede karşılanır: Tazminat tutarı, DASK tarafından en kısa zamanda tapuda adı geçen hak sahibinin adına en yakın banka şubesine gönderilir.