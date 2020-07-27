Acenteler tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılara Koru Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili A. Bülent Bora, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Çiftçioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Ürün Yönetimi ile Hasar Genel Müdür Yardımcısı Kasım Yılmaz ve Acenteler ve Pazarlama Direktörü Barış Tabakoğlu katıldı. Bülent Bora, “Koru Sigorta’nın sektörde bir örneği daha yok, başlı başına bir başarı hikayesiyiz. İstikrarlı ve sağlıklı bir şekilde sektör ortalamasının üzerinde büyüyoruz, bugün de güçlü sermayemiz ile kâra geçmiş durumdayız” dedi.