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    14.02.2020 - 07:00 |

    Sigorta bilincini artırmaya devam

    Axa Sigorta, pazarlama dünyasının prestijli ödüllerinden The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri 2019 sigorta kategorisinde birinciliğe layık görüldü

    Sigorta bilincini artırmaya devam

    50’yi aşkın sektörel kategorinin değerlendirildiği, Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen ve 12 ilde toplam 1200 kişinin anket çalışmalarına katılımıyla gerçekleştirilen araştırma ile belirlenen lider şirketler özel bir törenle ödüllendirildi.

    Fark yaratma çabası

    Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, şunları söyledi:

    “Sigortacılık adına yaptığımız her işte, attığımız her adımla fark yaratmak en önem verdiğimiz konulardan biri.

    Axa markasının gücünü artırmakla kalmayan, aynı zamanda sigortalılık bilincinin artırılmasına da katkı sağlayan iletişim çalışmalarımız ve toplumsal hayat için değer yaratan projelerimize bu bakış açısını yansıtmayı sürdürüyoruz.

    Ürün ve hizmetlerimizi her geçen günün gerekliliklerine uygun olarak geliştiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın itibar ve marka değerini en çok artıran şirketler arasında yer almamızı sağlaması ve tüketiciler tarafından da anlaşıldığımızı görmek bizleri mutlu ediyor.

    Özellikle Türkiye temsili olarak tüketicilere sorulan sorularla ortaya çıkan bir değerlendirme sonucu bu ödüle layık görülmek, çok ayrı bir kıymete sahip. Ödülde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.”

    13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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