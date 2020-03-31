Sigorta sektörü her zaman sigortalıların yanında

Sigorta sektörünün sigortalılarının her zaman yanında olduğunu belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli "Mevcut durumda sigorta şirketleri, sağlık kurumlarına başvuran tüm sigortalılarının Covid-19 tanısı konulana kadar yapılmış tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini üstleniyor. Covid-19 teşhisi pozitif olarak konduktan sonra oluşan tedavi giderleri ise poliçe teminat kapsamına bağlı olarak ödenmektedir" dedi.

Çin'in Wuhan şehrinde başlayarak tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid19 enfeksiyonu ülkemizi de olumsuz etkiliyor. Ancak, Türkiye'nin güçlü sağlık yapısı ve Sağlık Bakanlığı'nın sağduyusu ile küresel soruna karşı verilen bu ulusal mücadele, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan tedbirlerle güçlü bir şekilde yürütülüyor.

Sigorta ve emeklilik sektörü de hizmetlerin devamlılığı ve çalışanların sağlığı için Covid-19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda tüm önlemleri almış ve sigortalılarına kesintisiz hizmet sunmak için aralıksız çalışmaya devam etmektedir.Sektör sürecin başından bu yana iş sürekliliği ve sigortalıların hak mahrumiyeti yaşamaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yakın temas halinde çalışmaktadır. Yaygın acente ağına sahip olan sigorta sektörü, dağıtım kanallarının hizmetlerini sürdürebilmeleri için de gerekli düzenlemeleri devreye almış olup kesintisiz devam etmektedir.

Sigorta sektörü tanı konulana kadar tüm giderleri üstleniyor

Sigorta şirketleri, poliçe özel şartlarında yazılı olduğu şekilde sağlık kurumlarına başvuran tüm sigortalılarının Covid-19 tanısı konulana kadar yapılmış tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini üstlenmektedir. Covid-19 teşhisi pozitif olarak konduktan sonra oluşan tedavi giderleri ise poliçe teminat kapsamına bağlı olarak ödenebilmektedir.

Türk sigorta ve emeklilik sektörü, bu zor dönemde de üretmeye, Sigortacılık Sektörü ilgili tüm paydaşlar ve kamu otoritesi ile işbirliği içinde,birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla,ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmektedir.