Sigorta şirketlerinden büyük jest! Tek hasta için 600 bin TL ödendi

Bugüne kadar corona virüs tedavisi için kaç kişi özel sağlık sigortasına başvurmuş ve sigorta şirketleri bu tedaviler için özel hastanelere kaç lira ödemiş, bu konuda İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı, (İSAD) Turusan Bağcı milliyet.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu.

ŞİRKETLER 45 MİLYON TL ÖDEDİLER

Geçtiğimiz iki buçuk ay içerisinde corona virüs teşhisi konulup özel sağlık sigortası olan 4.500'e yakın sigortalı, tedavilerinin karşılanması için sigorta şirketlerine başvurduğunu belirten Bağcı milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Bu kişilerin hepsi de tedavi süreçlerini özel hastanelerde geçirmiş. Sigorta şirketleri bu sigortalıların tedavi giderleri için özel hastanelere toplam 45 milyon liraya yakın para ödediler." dedi.

BİR HASTA İÇİN 600 BİN LİRA ÖDEME

İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği )Turusan Bağcı açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: Sadece özel hastanede corona virüs tedavisi gören bir hasta için bir sigorta şirketi o hastaneye 600 bin liraya ödemiştir. Bir başka sigorta şirketi ise başka bir hasta için 160 bin liraya yakın ödeme yapmış, uzun süre yoğun bakım tedavisi gören bir hasta içinde 200 bin liraya yakın ödeme yapılmış.

Özel Sağlık Sigortası primleri yaş cinsiyet ve satın almak istediğiniz paketin teminat özelliklerine göre 1.500 lira ile 8 bin lira arasında, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ise 250 TL ile 1.500 TL arası ortalama olarak değişiklik göstermektedir. Sigorta şirketleri bu sigortalının tedavi giderleri için özel sağlık sigortasından kişi başı ortalama olarak 15 bin lira, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için ortalama kişi başı 3.000 liraya yakın sağlık sigortasında tazminat ödediler.

SALGIN SENE SONUNA KADAR SİGORTA KAPSAMINDA

Özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortasında 14 gün bekleme süresi var yani sigorta yaptırıp 14 gün sonra salgın hastalığa yakalanırsanız teminat başlıyor hastalığa yakalanıp sigorta yaptırırsanız teminat alamıyorsunuz.

14 günden sonra birçok sigorta şirketi yine jest ödemesi kapsamında yıl sonuna kadar bu salgın ile ilgili teminat masraflarını ödemeye devam edecek.

Özel sağlık sigortası sadece bu salgın değil birçok binlerce hastalığın Teşhis,Tedavi, tanı, Dr muayene ücreti, ameliyat, oda yemek refakatçi, ambulans gibi masraflarını karşılamaktadır.