Sigorta’dan milli kampanyaya 1 milyon TL destek

Ankara Sigorta’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Kurulduğumuz 1936 yılından bu yana Türkiye’nin ve insanımızın kendini güvende hissetmesi için var gücümüzle çalıştık. Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmaya başladığı ilk günden itibaren de değerli çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gereken tedbirleri aldık. Dayanışmanın gücü ve alınan tedbirler sayesinde millet olarak bu zor günleri aşacağımızı biliyoruz.”

Öte yandan Ankara Sigorta da özel sağlık sigortasında teminat harici olan COVID 19’u teminat kapsamına dahil etti.