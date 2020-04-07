07.04.2020 - 12:58 |
Sigorta’dan milli kampanyaya 1 milyon TL destek
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ve Milli dayanışma kampanyasına Ankara Sigorta da 1 Milyon TL ile destek verdi.
Ankara Sigorta’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Kurulduğumuz 1936 yılından bu yana Türkiye’nin ve insanımızın kendini güvende hissetmesi için var gücümüzle çalıştık. Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmaya başladığı ilk günden itibaren de değerli çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gereken tedbirleri aldık. Dayanışmanın gücü ve alınan tedbirler sayesinde millet olarak bu zor günleri aşacağımızı biliyoruz.”
Öte yandan Ankara Sigorta da özel sağlık sigortasında teminat harici olan COVID 19’u teminat kapsamına dahil etti.
Doğal hayatta yaşayan hayvanlar görüntülendiTarım ve Orman Bakanlığı, her hafta doğal hayatta yaşayan hayvanların görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, doğal hayatta yemek arayan hayvanların görüntüleri paylaşıldı. Ayrıca, dağ keçilerinin düz duvara tırmanma görüntüsü de video içerisinde yer aldı.