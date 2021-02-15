Sigortalı ‘erken uyarı’ sistemiyle bilgilendirilecek

Bu işbirliği ile Axa Sigorta’nın “ödeyenden çözüm ortağına dönüşüm” stratejisi dahilinde sigortalı deneyiminin iyileştirilmesi hedefleniyor. Axa Sigorta, iklim.co’nun çözümlerinden faydalanarak hava koşullarını öngörecek ve müşterilerinin olası risklere karşı ev ve araçlarını koruyabilmelerine yardımcı olacak. İklim.co, hava koşullarını ve hava durumundan kaynaklanan çevresel koşulları tahmin etmek amacıyla Axa Sigorta müşterilerine, ev, iş yeri adreslerinde veya bulundukları konumlardaki hava koşullarıyla ilgili, kişiye özel mesajlar iletecek. Bu servisin Axa Sigorta’nın mobil çözümlerine entegre edilmesi için çalışmalar devam ederken, Haziran 2021’de Axa müşterilerinin kullanımına sunulması planlanıyor. Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken işbirliğiyle ilgili değerlendirmesinde “Axa Sigorta olarak işimizin merkezinde ‘koruma’

kavramı yer alıyor. Biz insanlığın gelişimi adına insanlar için önemli olanı koruma misyonuyla çalışıyoruz. İşimizi yalnızca zarar anında hasar ödemekle sınırlandırmıyor, müşterilerimizin hayatlarının her anında güvenebilecekleri bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” dedi.