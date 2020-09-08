08.09.2020 - 11:56 |
Sigortalılar hasar dosyalarını ADA’dan sesli öğrenecekler
Aksigorta, ADA’yı (Aksigorta Dijital Asistanı) geliştirmeye devam ediyor. Artık çağrı merkezinde sesli destek vermeye başlayan ADA ile Aksigorta müşterileri; hasar dosyaları hakkında son durumları ADA’dan öğrenebilecekler.
Dijitalleşme stratejileri doğrultusunda Nisan 2018’de sigorta sektörünün ilk yapay zekâ uygulaması ADA’yı (Aksigorta Dijital Asistanı) hayata geçiren Aksigorta; dijital dönüşüme olan yatırımlarını sürdürüyor. ADA ile 2 yılda 3 milyon başarılı işlem gerçekleştirirken aynı zamanda müşteri deneyimini dijitalleştiren Aksigorta; şimdi de ADA’nın çağrı merkezinde sesli destek vermesini sağladı. Sesli destek hizmetinin başlamasıyla birlikte artık Aksigorta müşterileri, 444 27 27 numaralı çağrı merkezini aradıklarında değişen dosya durumları; ödeme tarihi, ödeme tutarı gibi hasar dosyaları hakkında son durumu 7 gün 24 saat boyunca ADA’dan öğrenebilecekler.