Sigortalılar hasar dosyalarını ADA’dan sesli öğrenecekler

Dijitalleşme stratejileri doğrultusunda Nisan 2018’de sigorta sektörünün ilk yapay zekâ uygulaması ADA’yı (Aksigorta Dijital Asistanı) hayata geçiren Aksigorta; dijital dönüşüme olan yatırımlarını sürdürüyor. ADA ile 2 yılda 3 milyon başarılı işlem gerçekleştirirken aynı zamanda müşteri deneyimini dijitalleştiren Aksigorta; şimdi de ADA’nın çağrı merkezinde sesli destek vermesini sağladı. Sesli destek hizmetinin başlamasıyla birlikte artık Aksigorta müşterileri, 444 27 27 numaralı çağrı merkezini aradıklarında değişen dosya durumları; ödeme tarihi, ödeme tutarı gibi hasar dosyaları hakkında son durumu 7 gün 24 saat boyunca ADA’dan öğrenebilecekler.