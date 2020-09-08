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    HaberlerSigorta Haberleri Sigortalılar hasar dosyalarını ADA’dan sesli öğrenecekler
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    08.09.2020 - 11:56 |

    Sigortalılar hasar dosyalarını ADA’dan sesli öğrenecekler

    Aksigorta, ADA’yı (Aksigorta Dijital Asistanı) geliştirmeye devam ediyor. Artık çağrı merkezinde sesli destek vermeye başlayan ADA ile Aksigorta müşterileri; hasar dosyaları hakkında son durumları ADA’dan öğrenebilecekler.

    Sigortalılar hasar dosyalarını ADA’dan sesli öğrenecekler

    Dijitalleşme stratejileri doğrultusunda Nisan 2018’de sigorta sektörünün ilk yapay zekâ uygulaması ADA’yı (Aksigorta Dijital Asistanı) hayata geçiren Aksigorta; dijital dönüşüme olan yatırımlarını sürdürüyor. ADA ile 2 yılda 3 milyon başarılı işlem gerçekleştirirken aynı zamanda müşteri deneyimini dijitalleştiren Aksigorta; şimdi de ADA’nın çağrı merkezinde sesli destek vermesini sağladı. Sesli destek hizmetinin başlamasıyla birlikte artık Aksigorta müşterileri, 444 27 27 numaralı çağrı merkezini aradıklarında değişen dosya durumları; ödeme tarihi, ödeme tutarı gibi hasar dosyaları hakkında son durumu 7 gün 24 saat boyunca ADA’dan öğrenebilecekler.

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