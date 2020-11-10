Sigortalıların yüzde 40’ı COVID-19 teminatı ekletti

Koronavirüs yayılma hızını düşürebilmek ve riski azaltabilmek için 2020 yılı Mart – Haziran ayları arasındaki uçuş kısıtlamaları, bu dönem aralığındaki seyahat sigortası taleplerinde düşüşe sebep olmuştu. Temmuz ayı itibarıyla taleplerin yeniden yükselmesiyle birlikte, Anadolu Sigorta, güvenli seyahat imkânı sağlamak için bir yenilik daha hayata geçirdi. Sigortalıların yurt dışı seyahatleri boyunca yaşayabileceği kaza ve ani rahatsızlık sonucu tedavi ve nakil harcamalarını teminat altına alan Anadolu Sigorta, tanısı yurt dışında koyulmuş COVID-19 giderlerini de karşılamaya başladı. Yurt dışı seyahat sigortası ürününe seçimli olarak, ek prim karşılığında eklenebilecek COVID-19 teminatı, ürünün geçerli olduğu tüm Schengen ülkeleri ve dünya geneline yapılan seyahatlerde geçerli bir hizmet olarak kullanılabiliyor.

Anadolu Sigorta olarak yurt dışı seyahat sigortası ürünleriyle standart teminatların ötesinde pek çok riski de güvence altına aldıklarını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp, şunları söyledi: “Pandemi sürecinde yeni normalin barındırdığı riskler doğrultusunda; sigortalılarımızın seyahat ederken güvende hissetmeleri için ek teminatlar ve yeni hizmetler sunmaya başladık. Bu yeniliklerimizden biri de Yurt Dışı Seyahat Sigortası ürünümüze seçimli COVID-19 teminatı eklemek oldu. Sigortalılarımızın yurt dışı seyahatleri boyunca yaşayabileceği kaza ve ani rahatsızlık sonucu tedavi ve nakil harcamalarını teminat altına alan, sağladığı ek hizmetlerle hayatı kolaylaştıran Seyahat Sigortası ürünümüzün kapsamı, tanısı yurt dışında koyulmuş COVID-19 giderlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Temmuz ayının sonunda uygulamaya aldığımız bu yeni teminatımızı şimdiye dek sigortalılarımızın yaklaşık yüzde 40’ı poliçelerine ekleyerek yurt dışı seyahatlerinde COVID-19’a karşı Anadolu Sigorta güvencesinde olmayı seçti. Sigortalılarımızın COVID-19 nedeniyle oluşan tedavi giderlerini karşılamanın yanı sıra, yurt dışında COVID- 19 testinin pozitif olduğunun tespit edilmesi ve karantinaya alınması sonucunda konaklama süresinin uzatılmasından doğan masraflarda da sigortalılarımızı yalnız bırakmıyoruz.”

Anadolu Sigorta ayrıca Türkiye'ye Seyahat Sigortası ürününün kapsamını da COVID-19 giderlerini kapsayacak şekilde genişletti. Yurt dışından Türkiye’ye gelen sigortalıların, Türkiye'deki seyahatleri boyunca yaşayabileceği ani rahatsızlık ve hastalıklarına bağlı oluşabilecek ihtiyaçlarının yanı sıra, COVID- 19 giderleri de Anadolu Sigorta güvencesi altına alınıyor.