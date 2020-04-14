Sigortasız bir iş dünyası her zaman eksiktir

KOBİ’ler için üç branşın olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Şişli, söz konusu branşları, sağlık sigortaları, yangın sigortaları ve sorumluluk sigortaları olarak sıraladı. Sağlık sigortaları dışında KOBİ sahipleri için ‘sorumluluk sigortaları’nın da önemine dikkat çeken Şişli, işletmelerin kendi faaliyetlerinden dolayı üçüncü şahıslara vereceği zararları da teminat altına alması gerektiğini söyledi.

KOBİ’ler başta olmak üzere tüm iş dünyası için sigortanın önemine dikkat çeken Şişli, “Sigortanız olmadığında her hangi bir hasar durumunda işlerinize kaldığı yerden devam etmekte oldukça zorlanıyorsunuz. Çünkü ülkemizde öz kaynak birikimi çok fazla olmadığı için bu tür hasarları öz kaynaklardan karşılamak her zaman mümkün olmuyor” dedi.

Siber sigorta çok önemli

Yaşadığımız süreçte, siber ürünlerin de önemini özellikle vurgulayan Şişli, “Şu an bütün işletmeler, bizler de dahil olmak üzere uzaktan erişimle çalışıyoruz. Toplantılarımızı sanal ortamda yapar hale geldik. Alınan kararların ifşa edilmesi ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu riskli durum bizlere siber poliçelerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Herhangi bir siber saldırıda siber sigortanın ne kadar faydalı olduğunu da bu dönemde anlamış olacağız” dedi.

Siber sigorta dışında, sigortalıların ve iş dünyasının, sorumluluk sigortalarının ne kadar önemli olduğunu anlayacağını vurgulayan Şişli, acente ve brokerlerle konuşurken sorumluluk sigortalarının bir numaralı konu olacağından emin olduğunu söyledi.