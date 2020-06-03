Şirketler acente toplantılarını dijitale taşıdı

HDI Sigorta, koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bugünlerde bölge müdürlükleri ve acenteleri ile birlikte iş süreçlerini online ortamda buluşarak yürütüyor.

HDI Sigorta 1370 acentesiyle buluştu

7-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen, il bazlı 12 toplantı sonunda toplamda 62 il ve bu illerde faaliyetlerini gösteren 1.370 acente ile buluşuldu. İl bazlı toplantıları İstanbul, Ankara ve İzmir acenteleri ile önümüzdeki günlerde devam edecek. Yeni ürün ve iş birliklerinin de duyurulduğu toplantıda Genel Müdür Ceyhan Hancıoğlu; ‘‘Sağlığımızı ön planda tutarken hayatımızı ve sorumluluklarımızı da ertelemememiz, daha güçlü yarınlar için emek sarf etmemiz gerekiyor’’ mesajlarını verdi.

Bölgesel acente toplantısını video konferansla tamamladı

Anadolu Sigorta da acenteleriyle bölgesel bazda bir araya gelmek için düzenlediği, Şubat ayında başlayan toplantılar serisini tamamladı. Geleneksel olarak bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerde yapılan toplantılar; Koronavirüs salgını sürecine rağmen, kesintiye uğramadan video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Anadolu Sigorta, Şubat ayında başlattığı Bölgesel Acenteler Toplantılarını, salgın sürecinin başlamasının ardından; video konferans yöntemiyle tamamladı. Mayıs ayında, Kıbrıs Şube, Akdeniz, Orta Karadeniz ve Karadeniz Bölge acenteleri ile gerçekleştirilen toplantılara; Anadolu Sigorta üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Acente İlişkileri ve Satış Yönetimi Müdürlüğü ve acente temsilcileri katıldı.

Toplantıların açılış konuşmasında Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan; “Bu sürecin başında beri teknoloji sayesinde sizlerle video bağlantılarıyla bir araya gelmeyi sürdürdük. Müşteri memnuniyetini odağımıza alarak, acentelerimizin de talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi sürekli yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Acentelerimiz başarılarımızda önemli paya sahip, biz sizlerle birlikte büyüyoruz” dedi. Toplantılarda, Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, şirketin ve ilgili bölgelerin 2020 yılı üretimine ilişkin bilgilerini, bölgelerin iller bazında üretim durumunu paylaştı.