Staj sigortası emekliliğe sayılır mı?

Emeklilikte staja başlanılan süre değil, sigortalı olarak ilk işe başlanılan tarih dikkate alınır. Stajda geçen süre de emeklilik hesabına dâhil edilmez.

İş hayatına ilk kez girecekler için stajyerlik çok önemli bir süreç. Kişinin çalışma hayatını yaşayarak görmesi, yürüttüğü iş ile ilgili teknik ve mesleki birçok bilgiye sahip olması açısından staj yapmak oldukça faydalı. Özellikle kurumsal şirketler, stajyerlik süresini, geleceğin insan kaynağının sağlanmasında çok etkili bir yöntem olarak kullanır. Şirkette staj süresince çalışmasını gözlemlediği bir kişinin gelecekte kendisine faydalı olacağına inandığında, o stajyeri kendi bünyesinde işe başlatan pek çok şirket var.

İşte staj süreleri:

Lisans öğretiminde gerçekleştirilen stajların toplam süresi 60 (altmış) iş günüdür. Gerçekleştirilen bu 60 günlük stajın 30 iş günü genel 30 iş günü ise Mesleki Staj olarak yapılır. Her iki staj türü de Staj Komisyonu’ndan onay alındıktan sonra aynı kurumda gerçekleştirilebilir. Ancak farklı birimlerde yapılmalıdır.