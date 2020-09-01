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    HaberlerSigorta Haberleri Star up’lar sağlık teknolojileri konusunda yarıştı
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    01.09.2020 - 15:35 |

    Star up’lar sağlık teknolojileri konusunda yarıştı

    NN Hayat ve Emeklilik, Hackquarters işbirliği ile sağlık teknolojisi alanında çalışan start up’ların buluştuğu NN Start Up Challenge’ın kazananları belli oldu. ‘When Healthtech Meets Insurance’ adıyla sağlık teknolojisine yönelik en iyi iş fikirlerinin değerlendirildiği etkinlikte; kazanan ilk üç girişim sırasıyla Enbiosis, Albert ve Vivoo olurken; Healbe ve Autotrain isimli girişimler de özel ödüle layık görüldü

    Star up’lar sağlık teknolojileri konusunda yarıştı

    NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, Hackquarters işbirliği ile sağlık teknolojisi alanında çalışan start up’larla bir araya geldi. Sağlık ve sigorta sektöründeki girişimleri destekleyen bir ekosisteminin oluşturulması; yeni girişim projelerinin iş modeline entegre edilerek ortaklık fırsatları yaratmak ve müşterilere ihtiyaçları doğrultusunda özel; ayrıcalıklı ve avantajlarla dolu bir dünya sunma amacıyla ‘When Healthtech Meets Insurance’ adıyla gerçekleştirilen NN Start Up Challenge etkinliğinde birbirinden değerli girişimler yarıştı.

    Grup stratejimizin bir parçası

    NN Start Up Challenge etkinliğini planlarken, sağlık teknolojileri ve sigortacılık sektörüne yönelik girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi ve yeni girişim projelerinin iş modeline entegre edilerek ortaklık fırsatları yaratmayı amaçladıklarını belirten Genel Müdür Vekili Didem Özsoy Dirican; “NN Hayat ve Emeklilik olarak, dijitalleşmeye yönelik uzun zamandır çok yönlü çalışmalar içindeyiz. Sürdürülebilirlik hedefimizin bir parçası olarak özellikle bu alanda çalışmalar yapan girişimcilere rehberlik etmek ve onların fikirlerini destekleyerek sektörümüzü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz NN Start Up Challenge, sadece Türkiye’de değil NN Group stratejisinin bir parçası olan, NN’in faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde geliştirilecek ekosistemler için attığımız önemli bir adım. Sektörümüzdeki girişimcilik ekosistemine yapacağımız katkı,NN Group’un global perspektifi ile birlikte çok daha verimli bir noktaya taşınacak” dedi.

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