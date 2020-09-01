Star up’lar sağlık teknolojileri konusunda yarıştı

NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, Hackquarters işbirliği ile sağlık teknolojisi alanında çalışan start up’larla bir araya geldi. Sağlık ve sigorta sektöründeki girişimleri destekleyen bir ekosisteminin oluşturulması; yeni girişim projelerinin iş modeline entegre edilerek ortaklık fırsatları yaratmak ve müşterilere ihtiyaçları doğrultusunda özel; ayrıcalıklı ve avantajlarla dolu bir dünya sunma amacıyla ‘When Healthtech Meets Insurance’ adıyla gerçekleştirilen NN Start Up Challenge etkinliğinde birbirinden değerli girişimler yarıştı.

Grup stratejimizin bir parçası

NN Start Up Challenge etkinliğini planlarken, sağlık teknolojileri ve sigortacılık sektörüne yönelik girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi ve yeni girişim projelerinin iş modeline entegre edilerek ortaklık fırsatları yaratmayı amaçladıklarını belirten Genel Müdür Vekili Didem Özsoy Dirican; “NN Hayat ve Emeklilik olarak, dijitalleşmeye yönelik uzun zamandır çok yönlü çalışmalar içindeyiz. Sürdürülebilirlik hedefimizin bir parçası olarak özellikle bu alanda çalışmalar yapan girişimcilere rehberlik etmek ve onların fikirlerini destekleyerek sektörümüzü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz NN Start Up Challenge, sadece Türkiye’de değil NN Group stratejisinin bir parçası olan, NN’in faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde geliştirilecek ekosistemler için attığımız önemli bir adım. Sektörümüzdeki girişimcilik ekosistemine yapacağımız katkı,NN Group’un global perspektifi ile birlikte çok daha verimli bir noktaya taşınacak” dedi.