‘Tamamlayıcı Sağlık’a odaklanacak

Şirket olarak özellikle ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na odaklanmak istediklerini kaydeden Murteza, bu konudaki çalışmaların sona ermek üzere olduğunu söyledi. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın kendileri için lokomotif branşlardan biri olacağının altını çizen Murteza, şunları söyledi: “Butik bir şirket olmak istiyoruz. Bu geminin rotasını değiştirmek bizim için çok daha kolay çünkü karar verme sürecimiz hızlı, bilgi işlem altyapımız iyi. Doğru kişilerle, doğru acentelerle, doğru pazarlama stratejisiyle ve doğru fiyatlamayla yükselen bir grafik yakalayacağız” dedi.

Trafik şirketi olmayacağız

“Sektörde üst taraflara çıkmanın en kolay metotlarından biri trafiği arttırmaktan geçiyor. Bunun örneklerini sektörde çokça görüyoruz” diyen Murteza, bu durumun sürdürülebilir olamayacağını, bu branşın daha sonraki yıllarda şirketlere zarar olarak geri dönme olasılığının da fazla olduğunu sözlerine ekledi. Murteza, “Burada önemli olan trafik tarifesini çok iyi belirlemek. Hangi illerde ve ilçelerde ne fiyatla poliçe satacağınızı bilmeniz. Biz trafik şirketi olmayacağız. Trafikteki payımızı stabil olarak devam ettireceğiz. Asıl yapmamız gereken işlerden biri de kasko branşında büyümek olacak. Bunun dışında pazar payımızın düşük olduğu diğer branşlarda da şirketi harekete geçireceğiz” diye konuştu.

Polsan üyelerine ürün geliştirecek

Murteza, eksik oldukları tüm ürünleri sisteme dahil edeceklerini söyledi. Aynı zamanda POLSAN’a (POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI) bağlı bir iştirak olduklarını vurgulayan Murteza, Polsan üyelerine, özel bir kasko poliçesi hazırladıklarını belirtti. Murteza, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu gücü arkamızda hissediyoruz. Polsan üyelerine yönelik sadece kasko ile kalmayacak şekilde çeşitli branşlarda ürün dizayn edeceğiz. İştiraklerimizle sinerji yakalamamız gerekiyor. Buna bağlı olarak iştiraklerin poliçe ve sigortalarını almak için görüşme halindeyiz.”