TARSİM’den tavuk üreticisine 150 bin liralık ödeme

Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı ve aynı zamanda işletmenin sahibi olan Demiray’ın işletmesinde ölümler meydana geldi. Geçtiğimiz gün TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal; Hayvan Hayat Sigortaları Grup Müdürü Orhan Sarıtepe ve Teknik Danışman Tufan Özel; işletmeye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı ve aynı zamanda işletmenin sahibi olan İrfan Demiray’a; işletmede meydana gelen ölümler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Günal, Sarıtepe ve Özel; 150 bin TL’lik hasar ödemesini sembolik çek ile sundu ve yetiştiricilerin tarım sigortasını ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çekti. Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası poliçesine sahip olan tavukçuluk işletmesinde; 26 Ocak tarihinde, 23 bin adet broiler tavuk telef olmuştu.