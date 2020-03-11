BİST100.416-0,64EURO6,960,20USD6,13-0,36ALTIN328,740,66
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri TARSİM’den tavuk üreticisine 150 bin liralık ödeme
    ABONE OL
    11.03.2020 - 10:09 |

    TARSİM’den tavuk üreticisine 150 bin liralık ödeme

    Sigortanın önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Sakarya’da faaliyet gösteren sigortalı tavukçuluk işletmesi sahibi İrfan Demiray işletmesini Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası yaptırdı.

    TARSİM’den tavuk üreticisine 150 bin liralık ödeme

    Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı ve aynı zamanda işletmenin sahibi olan Demiray’ın işletmesinde ölümler meydana geldi. Geçtiğimiz gün TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal; Hayvan Hayat Sigortaları Grup Müdürü Orhan Sarıtepe ve Teknik Danışman Tufan Özel; işletmeye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

    Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı ve aynı zamanda işletmenin sahibi olan İrfan Demiray’a; işletmede meydana gelen ölümler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Günal, Sarıtepe ve Özel; 150 bin TL’lik hasar ödemesini sembolik çek ile sundu ve yetiştiricilerin tarım sigortasını ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çekti. Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası poliçesine sahip olan tavukçuluk işletmesinde; 26 Ocak tarihinde, 23 bin adet broiler tavuk telef olmuştu.

    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uyuşturucu şüphelisi yüzünü gizlemeye çalışırken düştü

    Uyuşturucu şüphelisi yüzünü gizlemeye çalışırken düştü

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

    Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

    Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

    İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

    İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

    Sıradaki Haber