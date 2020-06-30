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    HaberlerSigorta Haberleri Tatil yapacağınız yatın sigortasını sorun!
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    30.06.2020 - 15:12 |

    Tatil yapacağınız yatın sigortasını sorun!

    Koronavirüs salgını, insanların tatil alışkanlıklarını da değiştirdi. Eskiden tatil denilince akla gelen beş yıldızlı otel tatilleri bu yıl yerini yazlık, karavan ve imkanı olanlar için ise yat tatiline bıraktı.

    Tatil yapacağınız yatın sigortasını sorun!

    Türkiye’de yat sigortacılığı denilince ilk akla gelen şirketlerden birisi olan Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, pandeminin yat turizmine olan ilgiyi artırdığına dikkat çekti.

    Teker, yat kiralayıp tatil yapacaklara ise şu uyarıda bulundu:

    “Yat turizmine olan ilginin artacağını Mart ayında görmüştük. Yat turizmini tercih edenlere kiralayacakları deniz araçlarında sorumluluk sigortalarını kontrol etmelerini öneriyoruz. Çünkü deniz içerisinde birçok riskler barındırıyor. Bu risklerin sigortacı tarafından teminat altına alınması, tatilden zevk almamızı sağlayacaktır.”

    Üç aylık primleri belli oranda iade ettik

    Pandemi ile birlikte kruvaziyer taşımacılığın tamamen durduğuna dikkat çeken Teker, “Milyar dolarlık maliyeti olan ve 3-4 bin turist taşıyan devasa kruvaziyer gemileri sefer yapmıyor. Türk P&I olarak yurt içi yolcu taşımacılığı yapan gemilerin neredeyse tamamının teminatını sağlıyoruz. ‘Evde kal’ çağrısı ile birlikte bu gemiler yüzde 95’e varan kapasite kayıpları yaşadı. Biz de Türk P&I olarak Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan primleri belli oranlarda sigortalılarımıza iade ettik” dedi.

    Yat sahipleri sigorta poliçesinde nelere dikkat etmeli?

    -Hasarlarda mağduriyet yaşatmayacak “kapsamlı” poliçeyi satın alın.
    -Profesyonel sigorta şirketlerinin ürünlerine hâkim uzman bir sigorta aracısı ile çalışın.
    -Teknenin sefer yapabileceği suları poliçe düzenlenirken belirtin ve poliçeye mutlaka ekletin.
    -Mevzuatlara ilişkin değişiklikleri yakından takip edin, seyahat edeceğiniz ülkede deniz araçları sigorta poliçesinin sigorta kriterlerinde değişiklik olabilir. Bazı ülkelerde poliçesi İngilizce düzenlenmeyen teknelere çıkış izni verilmeyebilir.
    -Gövde, karina ve yat ile alınıp satılması mutad olan, yatın ayrılmaz parçalarını oluşturan teçhizatların sigorta bedeline dahil edildiğini kontrol edin.
    -Poliçedeki tekne bedelinin yanında 3. şahıs sorumluluk teminatının olmasına, gerekiyorsa yarış ve su sporlarını da kapsayıp kapsamadığına bakın.
    -Eğer yata sık sık misafir kabul ediyorsanız onların da teminat altında olduğundan emin olun.
    -Teknede yaptıracağınız büyük montajlı tadilatlar öncesi mutlaka sigorta şirketinizin onayını alın.

    Her şey bir şakayla başladı! Günde en az 10 kişi arıyor...Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, ‘Karacabey Longozu’nun arama motoru Google’daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.
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