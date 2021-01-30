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    HaberlerSigorta Haberleri TBMM Başkanı Şentop, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı
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    30.01.2021 - 12:28 | | AA

    TBMM Başkanı Şentop, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Boğaziçi Üniversitesinde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum." ifadesini kullandı.

    TBMM Başkanı Şentop, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı

    Şentop, Twitter'daki hesabından, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine yönelik tepkisini dile getirdi. Şentop, "Boğaziçi Üniversitesinde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe’ye yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu tür menfur eylemlerin üniversitelerimizin saygınlığına gölge düşürmesine izin verilmemelidir. Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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