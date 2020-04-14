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    HaberlerSigorta Haberleri Trafik Sigortası ve DASK ödemeleri 5 taksitte alınsın
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    14.04.2020 - 12:00 |

    Trafik Sigortası ve DASK ödemeleri 5 taksitte alınsın

    Türkiye Sigorta Birliği (TSB) üye şirketlerine gönderdiği yazıyla, Zorunlu Trafik ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsil etmelerini tavsiye etti.

    Trafik Sigortası ve DASK ödemeleri 5 taksitte alınsın

    TSB’nin tüketici lehine başka tavsiyelerinin de yer aldığı kamuoyu duyurusunda şu bilgilere yer verildi: “Türkiye Sigorta Birliği, üyeleriyle birlikte Koronavirüs küresel salgınının getirdiği riskleri ve etkilerini yakından takip etmekte; üzerine düşen sorumluluklar doğrultusunda gerekli adımları atmaktadır. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı’mızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 7.295.000 TL destekte bulunulmuştur.

    Ayrıca, Türkiye sigorta sektörüne ve sigortalılara olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüde sınırlı düzeyde tutabilmek; sağlık çalışanlarına destek olabilmek amacıyla, tavsiye niteliğinde kararlar aldı. Buna göre genel uygulamada DASK ve Zorunlu Trafik sigortalarında prim ödemeleri peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Üye şirketlerin Nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir” denildi.

    TSB’nin tavsiye kararları içerisinde ayrıca sigortalıların Nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi de yer aldı.

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