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    05.05.2020 - 15:34 |

    Trafik sigortasında bir ay bedava!

    AXA Sigorta, COVİD-19 salgını sebebiyle zorlu geçen bu dönemde yeni uygulamalara imza atmaya devam ediyor. Önlem olarak evlerimizde kaldığımız bu günlerde Zorunlu Trafik Sigortası müşterilerinin bir aylık primini yıllık poliçe tutarına indirim olarak yansıtıyor.

    Trafik sigortasında bir ay bedava!

    Mayıs ayı içerisinde yenilenecek mevcut poliçeler için geçerli olan “AXA Trafik Sigortasında Bir Ay Bedava” kampanyası; 31 Mayıs’a kadar devam edecek. AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan;

    “Müşterilerimizin hayatlarının her anında güvenebileceği bir çözüm ortağı olma bakış açısıyla hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunmaya önem veriyoruz. ‘Bir Ay Bedava’ kampanyamızla, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde sigortalılarımız; güvenle evlerinde kalsınlar diye zorunlu trafik poliçelerinde; onlara destek olmak ve tüm imkânlarımızı kullanarak hayatlarında kolaylık sağlamak istedik. Birbirimize destek olarak atlatacağımız bu zorlu süreçte tüm iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

    qwTrafikte 1 Ay Bedava indirimi, AXA Sigorta’nın Riskli Sigortalılar Havuz kapsamına girmeyen araçların yenilemelerinde geçerli olacak ve tavan prim üzerinden uygulanacak. Trafik poliçelerini 1 Ay Bedava kampanyası kapsamında yenileyen müşteriler; ödemelerini anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla yapmaları halinde, bir ay taksit erteleme fırsatından da faydalanabiliyor.

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