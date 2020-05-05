Mayıs ayı içerisinde yenilenecek mevcut poliçeler için geçerli olan “AXA Trafik Sigortasında Bir Ay Bedava” kampanyası; 31 Mayıs’a kadar devam edecek. AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan;

“Müşterilerimizin hayatlarının her anında güvenebileceği bir çözüm ortağı olma bakış açısıyla hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunmaya önem veriyoruz. ‘Bir Ay Bedava’ kampanyamızla, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde sigortalılarımız; güvenle evlerinde kalsınlar diye zorunlu trafik poliçelerinde; onlara destek olmak ve tüm imkânlarımızı kullanarak hayatlarında kolaylık sağlamak istedik. Birbirimize destek olarak atlatacağımız bu zorlu süreçte tüm iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

qwTrafikte 1 Ay Bedava indirimi, AXA Sigorta’nın Riskli Sigortalılar Havuz kapsamına girmeyen araçların yenilemelerinde geçerli olacak ve tavan prim üzerinden uygulanacak. Trafik poliçelerini 1 Ay Bedava kampanyası kapsamında yenileyen müşteriler; ödemelerini anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla yapmaları halinde, bir ay taksit erteleme fırsatından da faydalanabiliyor.