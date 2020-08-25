Trafik’te ilk 6 ayda ödenen Trafik’te ilk 6 ayda ödenen tazminat tutarı azaldı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 2020 yılının ilk yarısına ilişkin ‘Motorlu Taşıtlar İstatistikleri’ni yayınladı. Buna göre, yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre zorunlu trafik sigortasında (yeşil kart hariç) sigortalılara/3.şahıslara ödenen maddi tazminat tutarı yüzde 17.5 azalışla 2 milyar 161.8 milyon TL’ye geriledi.

Trafik sigortasında ödenen maddi tazminat tutarının, hemen hemen 2 yıl öncesi tutara gerilemesinde yılın ilk yarısında pandemi dönemindeki kısıtlamalara bağlı olarak trafiğe çıkan araç sayısı ve buna bağlı olarak kazalardaki azalış etkili oldu. Teminat adedi arttıTSB istatistiklerine göre, trafik sigortasında bu yıl teminat adedi ise artış gösterdi. 1 Ocak 2020 -30 Haziran 2020 döneminde alt branş teminat adedi 184 bin 453 adet artışla 9 milyon 412 bin 994 adete yükseldi.

Toplam prim üretimi içinde yaklaşık yüzde 30’la aslan payını alan trafik sigortasına bir de prim üretimi cephesinden bakarsak, gene TSB istatistiklerinden yola çıktığımızda ocak-haziranda yüzde 7.96 büyüyen trafik branşında (yeşil kart dahil) prim üretimi, 8 milyar 426 milyon TL oldu. Enflasyondan arındırıldığında söz konusu branşta prim üretimi reel olarak yüzde 4.13 azaldı. Haziran ayında başlayan normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamaların esnetilmesi ve trafiğe çıkan araç sayısındaki artışla birlikte yılın 2’inci yarısında trafik sigortasında tablonun da değişmesi ve maddi tazminat tutarının da artması bekleniyor.

Trafik ‘te ödenen tazminat 2018 seviyesine geriledi

Yıl* Tazminat (TL)

**2017 1.707.866.442

2018 2.193.930.861

2019 2.539.080.345

2020 2.161.859.427

*İlk 6 ay itibarıyla. **Sigortalılara/3.şahıslara ödenen maddi tazminat tutarı.