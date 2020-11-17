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    17.11.2020 - 16:43 |

    Türk basketbolu HDI Sigorta’ya emanet

    Pandemi sürecine rağmen Türk sporuna ve sporcusuna desteğini sürdüren HDI Sigorta, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) yanında olmaya devam ediyor.

    Türk basketbolu HDI Sigorta’ya emanet

    Anlaşma kapsamında TBF’ye ait ve kullanımında olan tüm taşınmazları güvencesi altına alan HDI Sigorta, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun altıncı kez ‘Resmi Sigorta Sponsorluğu’nu daüstlenecek. Geçtiğimiz hafta Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen imza törenine HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Nildem Global Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Ergelen ve tarafların temsilcileri katıldı.

    Anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde HDI Sigorta’nın spora verdiği desteğin altını çizen HDI Sigorta Genel Müdür Ceyhan Hancıoğlu, ‘‘Uluslararası alanda elde ettiği başarılar ile bizleri gururlandıran Türk basketbolunun daha da güçlenmesine katkı sağlamaktan, bu amaç doğrultusunda erkek; kadın ve engelli ayırt etmeksizin toplamda 14 takıma destek vermekten dolayı gururluyuz. Bugün tüm basketbol takımlarımızın çatısı, Türkiye Basketbol Federasyonu ile iş birliğimizin devamını duyurmak için buradayız” dedi.

    İmza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise “Geçtiğimiz yıllarda da iş birliği ve desteği ile Türk basketbolunun yanında olmuş HDI Sigorta; bugünkü anlaşma sayesinde bir yılı opsiyonlu iki yıllığına Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi sigorta sponsoru olmuştur” diye konuştu.

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