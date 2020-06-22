Türk Nippon Sigorta’dan müşteriye ödeme kolaylığı

Salgınının ülkemizde başlamasının hemen akabinde sektörde bir ilki başlatarak, mevcut “Sağlığınız Bizde” TSS ürününe Kovid-19 teminatını dahil ettiklerini dile getiren Pamukçu, “Bu zamana kadar almış olduğumuz önlemler ve sağladığımız kolaylıklarla, bu zorlu dönemde sigortalılarımızın her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık ve hissettirmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.