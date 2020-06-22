22.06.2020 - 07:00 |
Türk Nippon Sigorta’dan müşteriye ödeme kolaylığı
Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Kovid-19 salgını, tüm hayatımızı etkilediği gibi, tüketici alışkanlıklarını ve yeni oluşan koşullar sebebiyle acentelerin iş yapış şekillerini de etkiledi. Türk Nippon Sigorta olarak sigortalılarımızın ve satış kanallarımızın bu zor dönemi en hızlı ve kolay şekilde atlatabilmeleri adına hizmet süreçlerimizi maksimum oranda efektif hale getirmeye çalışmaktayız” dedi.
Salgınının ülkemizde başlamasının hemen akabinde sektörde bir ilki başlatarak, mevcut “Sağlığınız Bizde” TSS ürününe Kovid-19 teminatını dahil ettiklerini dile getiren Pamukçu, “Bu zamana kadar almış olduğumuz önlemler ve sağladığımız kolaylıklarla, bu zorlu dönemde sigortalılarımızın her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık ve hissettirmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Survivor 115. Bölüm fragmanıSurvivor'da çeyrek final başladı ve haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan yarışmanın bu akşamki bölümünde yeni bir dokunulmazlık yarışı yapıldı. Oldukça heyecanlı geçen oyunu Sercan kazandı ve Cemal Can'ın ardından bu haftaki 2. dokunulmaz oldu. Dün akşam Evrim'in eleme adayı olmasının ardından 2. eleme adayını ise Sercan Yıldırım söyledi.