BİST1.104-0.26EURO8.910.52USD7.540.60ALTIN471.16-0.39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri Türkiye Sigorta lider başladı
    ABONE OL
    17.09.2020 - 13:30 | | AA

    Türkiye Sigorta lider başladı

    Türkiye Sigorta Başkanı Benli, "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı" dedi.

    Türkiye Sigorta lider başladı

    Benli: "Daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol oynayacağız." ifadelerini kullandı.

    Benli konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    (BES'de biriken fonların güvenilirliğine ilişkin yorumlar) Açık ve net bir şekilde söylüyorum; bu yorumların hepsi yanlış. Bu haksızca ve eksik bilgiyle yapılmış yorumlar vatandaşın da haklarını kaybetmesine neden olabilecek. Vatandaşlar sigorta şirketlerine sormadan, oradan buradan duydukları maksatlı yorumlarla hareket etmesinler.

    BES ve Otomatik Katılım Sistemi'nin büyüklüğü 160 milyar lira, toplamda 12,5 milyon katılımcı var sistemde. Toplam potansiyelimizin çok kısa sürede 400 milyara çıkması muhtemel.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak?

    KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak?

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    YKS ek tercih ücretleri hangi bankalara yatırılacak, ne kadar 2020? YKS ek tercih ücreti ne zamana kadar yatırılacak?

    YKS ek tercih ücretleri hangi bankalara yatırılacak, ne kadar 2020? YKS ek tercih ücreti ne zamana kadar yatırılacak?

    Sıradaki Haber