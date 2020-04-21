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    HaberlerSigorta Haberleri Türkiye Sigortalar Birliği'nden "Zorunlu Trafik Sigortası" açıklaması
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    21.04.2020 - 14:57 | | Foreks

    Türkiye Sigortalar Birliği'nden "Zorunlu Trafik Sigortası" açıklaması

    Türkiye Sigortalar Birliği, Zorunlu trafik sigortası ile ilgili kolaylaştırıcı tavsiye kararı aldı. Buna göre; poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerimizin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamalar tavsiye edildi.

    Türkiye Sigortalar Birliği'nden "Zorunlu Trafik Sigortası" açıklaması

    Türkiye Sigortalar Birliği, Zorunlu trafik sigortası ile ilgili  tavsiye kararını kamuoyuna duyurdu. Konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

    "Türkiye Sigorta Birliği, üyeleriyle birlikte Korona virüs küresel  salgınının getirdiği riskleri ve etkilerini yakından takip etmekte   üzerine düşen sorumluluklar doğrultusunda gerekli adımları atmaya  devam etmektedir.

    Poliçe primlerinde indirim tavsiye edildi

    Bu çerçevede sektörel açıdan yeni iş ve yenilemelerde yaşanan  daralma ve başta yedek parça ve yargılama giderleri olmak üzere  maliyetlerde artış temayülüne rağmen,Birlik Yönetim Kurulumuz,sigortalılarımıza yönelik aksiyonlar konusunu görüşmüş ve  daha önce almış olduğumuz tavsiye kararlarına ilave olarak Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk(Trafik ) Sigortalarında ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortalarında,uygulama yöntemi  şirketlerimizin insiyatiflerinde olmak üzere  öncelikle,yenilenen  poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat  sürelerinin uzatılması ile şirketlerimizin gerekli göreceği diğer  kolaylaştırıcı uygulamaları tavsiye etmiştir."

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