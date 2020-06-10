Turunçgilde sıcak hava zararı da sigorta kapsamında

TARSİM’den yapılan açıklamada, ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin, turunçgil üretimi açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğu; bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il-ilçe teşkilatları, enstitü ve üniversiteler ile işbirliği halinde; sıcak hava zararı teminatının kapsama alınmasına ilişkin bilimsel çalışmalar sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen ve uzun yıllardır ülkemizde ilk kez yaşanan sıcak hava nedeniyle; turunçgil ürünleri olumsuz yönde etkilenmiş, bunun sonucunda meyvelerde kurumalar ve dökülmeler meydana gelmiştir. Söz konusu gelişmeleri takiben, AR-GE Birimimiz ve ilgili Bölge Müdürlüklerimiz tarafından Mayıs ayının ortalarından itibaren sahada gözlemlere başlanmıştır. Bu doğrultuda, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Turgut Yeşiloğlu’nun teknik liderliğinde; Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Ertuğrul Turgutoğlu; Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Güçer Kafa ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve TARSİM yetkililerinden oluşan proje ekibi kurulmuştur.”