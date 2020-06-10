Turunçgilde sıcak hava zararı da sigorta kapsamında
TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), Türkiye’de iklim değişikliğinin ve doğal afetlerin, üretimde meydana getirdiği olumsuzluklara karşı mücadelede her zaman etkin bir rol üstlenerek; üreticisinin yanında yer almaya devam ediyor. Teminat kapsamını yıllar itibarıyla genişleten TARSİM; geçtiğimiz haftalarda turunçgil ürünlerinde verim kayıplarına yol açan sıcak hava zararının tarım sigortası kapsamına alınabilmesi için çalışmalara başladı.
TARSİM’den yapılan açıklamada, ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin, turunçgil üretimi açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğu; bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il-ilçe teşkilatları, enstitü ve üniversiteler ile işbirliği halinde; sıcak hava zararı teminatının kapsama alınmasına ilişkin bilimsel çalışmalar sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen ve uzun yıllardır ülkemizde ilk kez yaşanan sıcak hava nedeniyle; turunçgil ürünleri olumsuz yönde etkilenmiş, bunun sonucunda meyvelerde kurumalar ve dökülmeler meydana gelmiştir. Söz konusu gelişmeleri takiben, AR-GE Birimimiz ve ilgili Bölge Müdürlüklerimiz tarafından Mayıs ayının ortalarından itibaren sahada gözlemlere başlanmıştır. Bu doğrultuda, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Turgut Yeşiloğlu’nun teknik liderliğinde; Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Ertuğrul Turgutoğlu; Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Güçer Kafa ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve TARSİM yetkililerinden oluşan proje ekibi kurulmuştur.”