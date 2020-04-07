Uzaktan sağlık sistemine talep 11 kat arttı

Sigortalılarını doktorlarla online olarak buluşturan şirketlerden biri de Demir Sağlık. Hastaneye gidilmesine gerek olmayan durumlarda da sağlık hizmetinin alınmasını sağlayan Demir Online Doktor uygulamasıyla sigortalılar, görüşecekleri doktoru kendileri seçebiliyor, ister görüntülü ister mesajlaşarak doktorlarla görüşebiliyor.

Demir Sağlık Genel Müdürü Viktor Hodara, “Mevcut sistemde 6 acil tıp, 1 pratisyen hekim, 1 aile hekiminin bulunduğu uygulamayı kullananlar artıyor. Demir Online Doktor uygulamamızı yüzde 60 kadınlar, yüzde 40 erkekler kullanıyor. Sigortalılarımızın yüzde 64’ü mesajlaşmayı tercih ederken yüzde 36’sı da görüntülü görüşmeyi seçti. Son iki aydaki kullanıma baktığımızda ise 11 kat artış olduğunu görüyoruz. Memnuniyet oranı ise yüzde 87” dedi.

Pazarın 266 milyar dolara ulaşacak

Korona virüs salgını öncesinde uzaktan sağlık hizmeti zaten yükselişteydi. Fortune Business Insights’a göre; 2018 yılında küresel teletıp pazarı 49.8 milyar dolardı ve 2026’ya kadar 266.8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Uzaktan sunulan sağlık hizmetleri hastalar için kolaylık sağlarken zamandan ve maliyetten de tasarruf ettiren bir yöntem. Birçok ülkede kullanılan bu sistem sayesinde doktordan randevu almak yerine görüntülü veya mesajlaşarak istenilen doktorla görüşülebiliyor, tahlil, tetkik sonuçları paylaşılarak uzman görüşü alınabiliyor.

Ülkemiz sağlık mevzuatına göre doktorun tedavi düzenleyip reçete yazabilmesi için hasta ile karşılıklı görüşmeyi fiziken yapması gerekiyor. Bu nedenle online doktor hizmeti ülkemizde bazı yabancı ülkelerde olduğu gibi mevcut mevzuat nedeniyle tedavi amaçlı kullanılamasa da pek çok konuda doktorlara danışılıp bilgi alınabiliyor.