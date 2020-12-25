VHV, 2021’de hedef büyüttü

Stahl 2020 yılında hedefledikleri büyüme oranlarını, zorlu bir yıl olmasına rağmen yakaladıklarını ifade etti.

Güven arttı

Türk sigorta sektörünün tüm zorluklara rağmen 2020’de reel büyüme başarısı gösterdiğini ifade eden Stahl, şunları söyledi: “Kovid-19 salgını, yıl içinde yaşanan deprem, sel vb doğal afetler sigortanın önemini gözler önüne seriyor. Geride kalan yılda, sigorta sektörünün tüm paydaşlarıyla riskler karşısında hızla aksiyon almasının sigortaya olan güveni artırmada önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz haziran itibarıyla trafik-kasko gibi çoğu segmentte normale dönüşler gözlemledik. Oto branşlarında azalan hasarlar, başta sağlık olmak üzere, alacak, kefalet, genel zararlar gibi branşlarda yaşanan talep artışlarıyla sektörümüz geride kalan yılda yüzde 10’a yakın bir reel büyüme elde etti. Bu zorlu süreçte sigorta sektörü olarak sorumluluklarımızı yerine getirerek önemli bir sınavı başarılı geçirdik. VHV Reasürans olarak ise Türkiye’de yerleşik bir şirket olmanın verdiği sorumluluğumuzu eksiksiz bir şekilde yerine getirerek sektör olarak alınan tüm aksiyonların içinde yer aldık.”