Virüs sonrası şirketlerden yeni çözümler

Kuşkusuz koronavirüsünün etkilediği sektörlerin başında sağlık sektörü geliyor. Bir yandan koronavirüs şüphesi taşıyan hastalara gece gündüz demeden hizmet veren sağlık sektörü diğer hastalıklar için ise hastalarına acil değilse hastaneye gitmemeleri yönünde sık sık uyarılarda bulunuyor. Bu noktada ise devreye online tedavi uygulamaları giriyor. Bu uygulamaların dünyadaki genel adı ise ‘TeleTıp’. TeleTıp hastaların sağlık profesyonellerine 7/24 ulaşabildikleri, mekan ve zamandan bağımsız, hastane ortamlarında hasta kişilerle etkileşime girmeden doktor ve diğer tüm sağlık çalışanları ile online görüntülü görüşme yapılabildikleri bir sağlık uygulaması. Oldukça ilgi çeken ‘TeleTıp’ uygulaması dünyanın birçok ülkesinde özellikle de ABD’de koronavirüs nedeniyle son haftalarda daha sık gündeme gelmeye başladı.

Türkiye’de TeleTıp hizmetleri nasıl veriliyor?

Salgın nedeniyle, dünya genelinde milyonlarca kişi uygulanan karantina kısıtlamaları nedeniyle evlerinden çıkamıyor. Karantina altında olmasa bile birçok kişi virüse yakalanabilecekleri olasılığından korkuyor, farklı rahatsızlıkları için bir hastaneyi ziyaret etmekten çekiniyor. Bu nedenle dünya genelinde artık burnu akan ya da öksüren hastalar, Koronavirus enfeksiyonu endişesiyle hastalığın yayılmaya başladığı ilk günlerden sonra doktora ya da hastaneye gitmek yerine evlerinden veya ofislerinden cep telefonları ve bilgisayarları aracılığıyla canlı görüntülü tıbbi danışmanlık hizmetlerini tercih etmeye başladılar.

Türkiye’de ise kişilere canlı görüntülü tıbbi danışmanlık hizmetlerini DoctorTurkey İnternet Sağlık Hizmetleri şirketi sunuyor. Şirketin CEO’su Dr. Koray Bülent Göker, dünyanın da içinde bulunduğu bu olağanüstü günlerde bütün ülkelerin sağlık sistemlerini yeniden gözden geçirdiğine dikkat çekerek, “İnsanlara Koronavirüs salgını dışındaki rahatsızlıkları için hastane ziyaretlerinin yapılmaması konusunda sık sık bilgilendirici uyarılar yapılıyor. Bu nedenle etkin TeleTıp kullanımının bu salgının yayılımını önlemede kritik rol oynayacağını düşünüyorum” diyor.

DoctorTurkey’de online tibbi danışmanlık kapsamında 7/24 her branştan hizmet verebilecek uzman doktor, psikolog ve diyetisyen ile anında bağlantı kurulabildiğine ilişkin açıklamalarda da bulunan Dr. Göker, “Cep telefonları, tablet ya da bilgisayardan online tıbbi danışmanlık ve rapor yanıtlamak artık mümkün. Sigorta şirketleri, belediyeler ve kurumsal firmalara da anlaşmalı olarak 7/24 tıbbi danışmanlık hizmetlerinin sunulabilmesi için sağlık poliçelerine eklenen görüntülü doktor görüşmeleri ile sigortalılar evdeyken, işteyken ya da seyahatteyken her an doktora ulaşabiliyor” diye konuştu.

Koronavirüs Salgını ile Mücadelede TeleTıp’ın Kullanımı

Göker, koronavirüs ile mücadelede TeleTıp kullanımının nasıl olacağına dair şu bilgileri veriyor: “Dünya genelinde kullanılan TeleTıp uygulamasını özetlersem, bu sağlık uygulaması sayesinde basit rahatsızlıklar ve uzaktan tedavi edilebilen rahatsızlıklarınız için hastanelere gitmeden kontrollerinizi evinizden yaptırmış oluyorsunuz. Rahatsızlığınız için ikinci bir uzman görüşü için yolculuk yapmaz bir tıkla uzmanlarla görüşürsünüz. Raporlarınızı sisteme yükleyerek olduğunuz yerden doktor görüşü alırsınız. Psikolog ve Diyetisyen hizmetlerini de rahatlıkla evinizden online alabilirsiniz” diyerek bu hizmet kapsamında kişilerin koronavirüs salgını ile mücadelede sosyal mesafesini de koruyarak dilediği zaman dilediği yerden hızlı, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde sağlık danışmanlık hizmeti alabildiğinin de altını çizdi.