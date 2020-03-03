Yangın sigortası zorunlu mu? Yangın sigortası neleri kapsıyor?

Çok büyük zararlara yol açan ve en çok korkulan yangın felaketlerini engellemek adına tedbirler almak gereklidir. Ancak böyle bir durum yaşandığında yapılacakları önceden düşünmek hayati olacaktır. Yangın sonucunda mülk ve eşyalarda oluşabilecek zararları karşılamak için ise yangın sigortası yaptırabilirsiniz.



Yangın Sigortası Nedir?



Ev ya da iş yerleri gibi her türlü mekanlarda ortaya çıkabilecek yangın, patlama, yıldırım gibi hasarlara karşı güvence olarak yangın sigortası yapılabilir. Yangın dışında söndürme sırasında ortaya çıkabilecek su baskını ya da kimyasal madde ile müdahalelerden kaynaklanan hasarlarda bu sigorta kapsamında değerlendirilir.



Yangın sigortası neleri kapsıyor?



Yangında oluşan hasarlar standart olarak sigorta kapsamına girer. Patlama ve yanma haricinde söndürme sırasında yapılan işlemler neticesinde ortaya çıkan hasarlarda yangın sigortasına dahil edilebilir. Standart sigorta içinde yer almasa da sigortaya girebilecek durumlar:

Kargaşaya neden olabilecek grev, eylem gibi hareketler

Kundaklama gibi kötü niyetli durumlar

Deprem, terör, fırtına, sel ve toprak kaymaya gibi doğal afetler sonucunda sigortalı mülke taşıtların çarpması yer alır.

Bunlardan kaynaklı mali kayıplar, kira ya da kar kayıpları, enkaz kaldırma masrafları da yangın sigortası kapsamında karşılanabilir.

Konut ve işyerleri için poliçeler hazırlanır. Poliçelerde hangi teminatların yer alacağı listelenir. Bu paketler içinde yangın, hırsızlık, yangın mali sorumluluk, cam kırılması hatta ferdi kaza sigortası teminatları da olabilir.

Sigorta bedeli ile yalnızca bina değil binaya bağlı iç ve dış tüm elemanlar kapsama alanına girer. Temeller, depolar, garajlar, tesisatlar, istinat duvarı, asansör ve yürüyen merdivenlerde sigorta kapsamına girer. Bunların yanında bahçe elemanları, havuz, bina dışındaki heykel, çeşme gibi ek unsurlarda sigorta poliçesi içindedir.

Yangında taşınmaz mallarda sigortaya dahildir. Sigortalı mallar gruplandırılabilir. Ya da tek genel kapsamlı bir sigorta ile sigorta yapılabilir. Sigortalı kişinin mülkte beraber yaşadığı kişilerin yangında zarar gören malları aksi bir anlaşma olmadıkça yine sigorta kapsamına girer.



Yangın Sigortasının Kapsamı Nasıl Belirlenir?



Yangın sigortası yapılırken bina değeri esas alınarak karşılanacak mali değer belirlenir. Sigortalanan binanın tamamı ile yeniden yapılmasını karşılayacak masraf taşınmaz için ödenecek tazminattır. Bina değeri için binanın bulunduğu bölge ve arsa değeri hesaplanmaz. Bu kriterlere göre yaklaşık bir maliyet hesaplaması yapılır. Sigorta ödemesi yapılırken rayiç beden üzerinden hareket edilir. Sigorta şirketi ile anlaşma yapılırsa poliçede açıkça belirtilmek kaydı ile yeni değer ile tazminat ödemesi yapılabilir.



Yangın Sigortası Hangi Durumları Karşılamaz?



İsyan, savaş ve çatışma gibi durumlarda ve bunlar neticesinde oluşabilecek askeri müdahaleler sonucunda oluşabilecek zararlar sigorta kapsamında yer almaz. Nükleer enerji kaynaklı zararlar, yangın oluşmadan kavrulma durumu, kamu yararına mülk üzerinde yapılan işlemlerde sigorta kapsamına girmez. Yangın olmadan ortamdaki eşyalarda ısıya maruz kalmasından dolayı oluşan zararlarda kapsam dışında kalan durumlar arasında yer alır.



Yangın Sigortası Zorunlu Mu?



Yangın sigortası bireysel olarak kendi tasarrufunuzda olan bir sigorta çeşididir. Özellikle iş yerlerinde olası risklere karşılık yapılacak sigorta ortaya çıkabilecek mali yükümlülüklerde iş yeri sahiplerini rahatlatacaktır. Bireysel olarak konutlarda da yapılabilecek olan bu sigorta ile yaşanan olumsuzluklarda mağduriyetlerin en aza indirilmesi söz konusu olacaktır. Risk faktörlerine karşı alınacak tedbirler yaşanan olumsuzluklar sonrasında toparlanma sürecini hızlandırır.