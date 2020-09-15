Yeni eğitim yılında çocuklarımız için hangi noktalara dikkat etmeliyiz?

Bir yandan pandemi diğer yandan çocuklarının verimli zaman geçirip; akademik olarak da gelişmesini isteyen aileler çocuklarını Korona virüsten nasıl koruyacaklarını düşünüyor. Özellikle sonbahar ve kış dönemi hastalıklar konusunda oldukça dikkatli olunması gereken bir dönem. Demir Sağlık’ın çocuk sağlık sigortası olarak bilinen özel sağlık sigortası ürünü ile kendi sigorta poliçenize bağlı olarak; çocuk sağlığını koruyacak sigortayı yaptırabilirsiniz. Özel sağlık sigortası için genellikle 18 yaşından büyük olma şartı aranmasına rağmen; bu yaşın altındaki çocuklar, anne babalarının poliçelerine dahil olabiliyor. Böylece poliçe süresince çocuğunuz da teminatlardan faydalanabiliyor. Ayrıca Demir Sağlık ile 10 yaşından büyük çocuklara tek başına da sigorta yapılabiliyor.

Çocuklarımızın sağlıklı bir eğitim dönemi geçirmesi için aşağıdaki noktalara dikkat edebiliriz

• Eğitime evden devam eden çocuklar okul ortamında olmayacakları için kafa karışıklığı yaşayabilir. Bunun önüne geçmek adına odasında bir okul köşesi yapılabilir ve bu alan mümkün olduğu kadar oyuncaklardan ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılabilir.

• Gerek veliler gerek öğrenciler ilk defa evden eğitim deneyimini yaşayacağı için başlangıçta yüzde yüz konsantrasyon veya harika bir uyum beklememek gerekiyor. Bu süreçte öğrenciye zaman tanınmalı ve gereksinimleri konusunda yardımcı olunmalı.

• Sonbahar ve kış döneminin yaklaşmasıyla hastalıklar konusunda da daha dikkatli olmak gerekiyor. Demir Sağlık’ın çocuk sağlık sigortası olarak bilinen özel sağlık sigortası ürünü ile kendi sigorta poliçenize bağlı olarak; çocuk sağlığını koruyacak sigortayı yaptırabilirsiniz.

• Genelde çalışma alanının sade olması istenirken her çocuğun farklı ihtiyaçları olduğu da göz önünde bulundurulmalı. Çalışma masası ve düzenine birlikte karar vererek hem sıkıcı olmayan hem de dikkat dağıtmayan bir mekân hazırlanabilir.

• Bu zamana kadar çocukları ekrandan uzak tutmak için çabalarken şimdi günde birkaç saatlerini ekran başında geçirecekler. Bu nedenle hem gözlerini hem zihinlerini dinlendirmek için aralarda; teneffüslerde televizyon, telefon ve tabletten uzak tutmak, masa başından kaldırıp hareket etmelerini sağlamak önemli.

• Yüz yüze eğitime başlayacaklarsa okulda mutlaka hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği anlatılmalı. Bol bol el yıkama, sosyal mesafeyi olabildiğince koruma ve okulun, öğretmenlerin yaptıkları yönlendirmeleri dinlemek önemli.

• İster okula gitsin ister eğitimine devam etsin, sağlıklı olabilmek için düzenli uyku ve beslenme de dikkat edilmesi gereken konulardan. Abur cubur ve paketli yiyeceklerden uzak durmak, vitamin açısından zengin gıdaları tercih etmek gelişme döneminde olan çocuklar için olmazsa olmazlardan.