Yenilenen AXAFit ile sağlıklı yaşam

“İyi Yaşam Uygulaması” olmak üzere yeniden tasarlanan AXAFit ile kullanıcılar daha sağlıklı bir yaşam sürmek için günlük plan oluşturarak atılacak adım sayısı, tüketilecek su miktarı ve hedeflerine uygun kişiselleştirilmiş egzersiz programı gibi özellikler ile günlük hedefler belirleyebiliyor. AXAFit ile Axa Sigortalılar, poliçelerini, kasko hasar durumlarını ve bireysel emeklilik sözleşmeleri ile ilgili detayları görüntüleyebiliyor, anlaşmalı kurumların listesine ulaşıp, faturalarını uygulama üzerinden gönderebiliyor, nöbetçi eczane bilgilerine erişebiliyor, tek tıkla ambulans çağırabiliyor

. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “Sigortacılığı insanların hayatında yalnızca hasar anında zararı ödemenin ötesinde müşterilerimizin hayatının her alanında değer yaratan bir çözüm ortağı olmak olarak görüyoruz” dedi.