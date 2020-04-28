Yılın sigorta ürünü ‘Uçuşum Güvende’ oldu

Dijital ödül törenine bağlanarak, aldıkları ödülden duydukları memnuniyeti dile getiren Anadolu Sigorta Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Müdürü Deren Koçdemir; “Geçtiğimiz yıl sunduğumuz ürünle bu alanda bir ilke imza attık. Ürün kısa sürede büyük ilgi gördü. Tüketiciler tarafından böyle özel bir ödüle layık görülmek bizi çok mutlu etti. Ödül aldığımız haberi tam da koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışmaya başladığımız zamana denk geldi. Bu vesileyle herkese bir kez daha ‘Evde Kal’ çağrısı yapmak istiyorum. Evde kalın ki, seyahat edebileceğimiz günler çabucak gelsin” dedi.

500 TL tazminat

Uçuşum Güvende Sigortası ile tarifeli yurtiçi uçuşlarda veya kalkış ya da varış noktası Türkiye olan tarifeli yurtdışı uçuşlarda; sebebi ne olursa olsun 120 dakikayı aşan uçuş gecikmesi ya da uçuş günü ve bir gün öncesinde iptal olması durumunda, başka hiçbir şarta bağlı olmadan anında 500 TL tazminat ödeniyor. Bu ürünle, uçuşun poliçede yazılı süreler içinde her ne sebeple olursa olsun gecikmesini veya iptal olmasını takiben tazminat ödemesi; sigortalıdan hiçbir belge talep etmeden, herhangi bir zarara/kayba uğrayıp uğramadığına bakmadan ve başka herhangi bir koşula bağlı olmadan; anında otomatik olarak sigortalının hesabına aktarılıyor.