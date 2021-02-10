10.02.2021 - 15:58 |
Aşk şiiri - Özdemir Asaf
Özdemir Asaf, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden birisidir. Şair genellikle aşk ve sevgi temalı şiirler yazmıştır. Aşk şiiri de isminden belli olduğu üzere yine aşk ve sevgi temasını içinde barındırır. Şair şiirde sevgilisine seslenmiş ve ona dünyanın en nadide insanı olduğunu anlatmaya çalışmıştır. İşte Aşk şiirinin sözleri.
AŞK
Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin,
Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin.
Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır bir güldürür;
Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin.
ÖZDEMİR ASAF