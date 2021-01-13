13.01.2021 - 16:02 |
Bence Şimdi Sen De Herkes Gibisin – Nazım Hikmet Ran
Nazım Hikmet Türk edebiyatının en bilinen yazarlarından birisidir. Şairin birçok şiiri edebiyat severler tarafından bilinir. Nazım Hikmet'in en Herkes gibisin şiiri de okurları tarafından ilgi görür. Şiirin bestelenmesi ve müzisyenler tarafından seslendirilmesi de bu şiiri toplumun en çok bildiği edebi eserler arasına sokmuştur.
BENCE ŞİMDİ SEN DE HERKES GİBİSİN
GözIerim gözünde aşkı seçmiyor
OnIardan kaIbime sevda geçmiyor
Ben yordum ruhumu biraz da sen yor
Çünkü bence şimdi herkes gibisin
YoIunu bekIerken daha dün gece
Kaçıyorum bugün senden gizIice
KaIbime baktım da işte iyice
AnIadım ki sen de herkes gibisin
Büsbütün unuttum seni eminim
Maziye karıştı şimdi yeminim
KaIbimde senin için yok biIe kinim
Bence sen de şimdi herkes gibisin
NAZIM HİKMET RAN