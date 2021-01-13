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    13.01.2021 - 16:02 |

    Bence Şimdi Sen De Herkes Gibisin – Nazım Hikmet Ran

    Nazım Hikmet Türk edebiyatının en bilinen yazarlarından birisidir. Şairin birçok şiiri edebiyat severler tarafından bilinir. Nazım Hikmet'in en Herkes gibisin şiiri de okurları tarafından ilgi görür. Şiirin bestelenmesi ve müzisyenler tarafından seslendirilmesi de bu şiiri toplumun en çok bildiği edebi eserler arasına sokmuştur.

    Bence Şimdi Sen De Herkes Gibisin – Nazım Hikmet Ran

    BENCE ŞİMDİ SEN DE HERKES GİBİSİN

    GözIerim gözünde aşkı seçmiyor
    OnIardan kaIbime sevda geçmiyor 
    Ben yordum ruhumu biraz da sen yor 
    Çünkü bence şimdi herkes gibisin 

    YoIunu bekIerken daha dün gece 
    Kaçıyorum bugün senden gizIice 
    KaIbime baktım da işte iyice 
    AnIadım ki sen de herkes gibisin 

    Büsbütün unuttum seni eminim 
    Maziye karıştı şimdi yeminim 
    KaIbimde senin için yok biIe kinim 
    Bence sen de şimdi herkes gibisin

    NAZIM HİKMET RAN

     

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