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    03.02.2021 - 11:02 |

    Bu yağmur şiiri - Necip Fazıl Kısakürek

    Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının ünlü şairlerinden biridir. Şiirlerinde mistik ve dini ögeler bulundurur. Necip Fazıl Bu yağmur şiirinde hayatında yaşadığı gerçek bir değişimi ve çektiği ıstırabı anlatmaktadır. İşte Bu yağmur şiirinin sözleri.

    Bu yağmur şiiri - Necip Fazıl Kısakürek

    BU YAĞMUR

    Bu yağmur... bu yağmur... bu kıldan ince
    Nefesten yumuşak yağan bu yağmur...
    Bu yağmur... bu yağmur... bir gün dinince.
    Aynalar yüzümü tanımaz olur.

    Bu yağmur kanımı boğan bir iplik
    Tenimde acısız yatan bir bıçak
    Bu yağmur yerde taş ve bende kemik
    Dayandıkça çisil çisil yağacak.

    Bu yağmur delilik vehminden üstün;
    Karanlık kovulmaz düşüncelerden.
    Cinlerin beynimde yaptığı düğün
    Sulardan, seslerden ve gecelerden.

    NECİP FAZIL KISAKÜREK

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