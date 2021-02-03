03.02.2021 - 11:02 |
Bu yağmur şiiri - Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının ünlü şairlerinden biridir. Şiirlerinde mistik ve dini ögeler bulundurur. Necip Fazıl Bu yağmur şiirinde hayatında yaşadığı gerçek bir değişimi ve çektiği ıstırabı anlatmaktadır. İşte Bu yağmur şiirinin sözleri.
BU YAĞMUR
Bu yağmur... bu yağmur... bu kıldan ince
Nefesten yumuşak yağan bu yağmur...
Bu yağmur... bu yağmur... bir gün dinince.
Aynalar yüzümü tanımaz olur.
Bu yağmur kanımı boğan bir iplik
Tenimde acısız yatan bir bıçak
Bu yağmur yerde taş ve bende kemik
Dayandıkça çisil çisil yağacak.
Bu yağmur delilik vehminden üstün;
Karanlık kovulmaz düşüncelerden.
Cinlerin beynimde yaptığı düğün
Sulardan, seslerden ve gecelerden.
NECİP FAZIL KISAKÜREK