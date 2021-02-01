Galata Kulesi şiiri - Ümit Yaşar Oğuzcan
Ümit Yaşar Oğuzcan, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir. Şair şiirlerinde genelde aşk ve sevgi teması işliyor olsa da Galata Kulesi isimli şiiri şairin hayatındaki en büyük acılardan birinin kaleme dökülmüş halidir. Şairin oğlu Vedat Oğuzcan, 1973 yılında Galata Kulesinden atlayarak intihar etmiştir. Şair evlat acısının yaşattığı hisle galata kulesi isimli şiirini yazmış ve şiirde oğlunun intiharı üzerine yaşadığı derin acıyı anlatmıştır. İşte Galata Kulesi şiirinin sözleri.
GALATA KULESİ
6 Haziran 1973
Pırıl pırıl bir yaz günüydü
Aydınlıktı, güzeldi dünya
Bir adam düştü o gün Galata Kulesi’nden
Kendini bir anda bıraktı boşluğa
Ömrünün baharında
Bütün umutlarıyla birlikte
Paramparça oldu
Bir adam benim oğlumdu...
Gencecikti Vedat
Işıl ışıldı gözleri
İçi
Bütün insanlar için sevgiyle doluydu
Çıktı apansız o dönülmez yolculuğa
Kendini bir anda bıraktı boşluğa
Söndü güneş, karardı yeryüzü bütün
Zaman durdu
Bir adam düştü Galata Kulesi’nden
Bu adam benim oğlumdu
“Açarken ufkunda güller alevden”
Çıktı, her günkü gibi gülerek evden
Kimseye belli etmedi içindeki yangını
Yürüdü, kendinden emin
Sonsuzluğa doğru
Galata Kulesi’nde bekliyordu ecel
Bir fincan kahve, bir kadeh konyak
Ölüm yolcusunun son arzusu buydu
Bir adam düştü Galata Kulesi’nden
Bu adam benim oğlumdu
Küçüktü bir zaman
Kucağıma alır ninniler söylerdim ona
“Uyu oğlum, uyu oğlum, ninni”
Bir daha uyanmamak üzere uyudu Vedat
6 Haziran 1973
Galata Kulesi’nden bir adam attı kendini
Bu nankör insanlara
Bu kalleş dünyaya inat
Şimdi yine bir ninni söylüyorum ona
“Uyan oğlum, uyan oğlum, uyan Vedat”.
ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN