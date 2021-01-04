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    04.01.2021 - 17:41 |

    Güzel günler göreceğiz şiiri - Nazım Hikmet Ran

    Şiirleriyle Türk Edebiyatının ünlü şairlerinden biri olan Nazım Hikmet. daha çok aşk şiirleriyle tanınır. . Yaşamı boyunca büyük aşklar yaşayan Nazım, bunu kusursuz bir biçimde kağıda dökmüştü. Bazen hüzünlü, bazen mutlu, bazen hasretle yazdığı aşk şiirleri; bize çok yoğun duygular yaşatmayı başarıyor. Bununla birlikte Nazım Hikmet, toplumsal gerçekçi şiirin önemli bir temsilcisi ve edebiyatımızdaki öncüsüydü. İşte Nazım Hikmet'in en ünlü şiirlerinden biri olan güzel günler göreceğiz şiirinin sözleri.

    Güzel günler göreceğiz şiiri - Nazım Hikmet Ran

    GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ 

    Güzel günler göreceğiz çocuklar
    Motorları maviliklere süreceğiz
    Çocuklar inanın inanın çocuklar
    Güzel günler göreceğiz güneşli günler

    Hani şimdi bize
    Cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır,
    Yalnız cumaları,yalnız pazarları

    Hani şimdi biz
    Bir peri masalı dinler gibi seyrederiz
    Işıklı caddelerde mağazaları,
    Hani bunlar
    77 katlı yekpare camdan mağazalardır.

    Hani şimdi biz haykırırız
    Cevap:
    Açılır kara kaplı kitap:Zindan

    Kayış kapar kolumuzu
    Kırılan kemik, kan

    Hani şimdi bizim soframıza
    Haftada bir et gelir
    Ve
    Çocuklarımız işten eve
    Sapsarı iskelet gelir

    Hani şimdi biz
    İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar
    Güneşli günler göreceğiz
    Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar
    Işıklı maviliklere süreceğiz

    NAZIM HİKMET RAN

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