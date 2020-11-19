BİST1.291-0.31EURO9.14-0.06USD7.71-0.08ALTIN461.36-0.60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri Kadınım şiiri - Nazım Hikmet Ran
    ABONE OL
    19.11.2020 - 09:59 |

    Kadınım şiiri - Nazım Hikmet Ran

    Şiirlerini toplumcu/gerçekçi bir çizgide kaleme alan Nazım Hikmet Ran, Kadınım şiirinde sevgilisinin gelmesiyle birlikte yaşadığı mutluluğu işlemiştir. Bağlı olduğu toplumcu/gerçekçi akım sebebiyle yalın ve anlaşılan bir dil kullanan şair yine aynı akıma bağlı olarak şiirlerinde toplumsal sıkıntılara da yer vermiştir.

    Kadınım şiiri - Nazım Hikmet Ran

    Türk edebiyatındaki toplumcu gerçekçi yazarların başında gelen Nazım Hikmet Ran , edebiyat severlerin en çok sevdiği şairlerin başında geliyor.

    HOŞ GELDİN KADINIM

    Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
    yorulmuşsundur;
    nasıl etsemde yıkasam ayacıklarını
    ne gül suyum ne gümüş leğenim var,
    susamışsındır;
    buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim
    acıkmışsındır;
    beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam
    memleket gibi yoksuldur odam.

    Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
    ayağını basdın odama
    kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi
    güldün,
    güller açıldı penceremin demirlerinde
    ağladın,
    avuçlarıma döküldü inciler
    gönlüm gibi zengin
    hürriyet gibi aydınlık oldu odam…

    NAZIM HİKMET RAN

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kreşler kapatıldı mı? Anaokulları ve kreşler kapanacak mı?

    Kreşler kapatıldı mı? Anaokulları ve kreşler kapanacak mı?

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    Son dakika haberi: Meteoroloji'den 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı

    Son dakika haberi: Meteoroloji'den 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı

    Sıradaki Haber