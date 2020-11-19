Kadınım şiiri - Nazım Hikmet Ran

Türk edebiyatındaki toplumcu gerçekçi yazarların başında gelen Nazım Hikmet Ran , edebiyat severlerin en çok sevdiği şairlerin başında geliyor.

HOŞ GELDİN KADINIM

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

yorulmuşsundur;

nasıl etsemde yıkasam ayacıklarını

ne gül suyum ne gümüş leğenim var,

susamışsındır;

buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim

acıkmışsındır;

beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam

memleket gibi yoksuldur odam.

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

ayağını basdın odama

kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi

güldün,

güller açıldı penceremin demirlerinde

ağladın,

avuçlarıma döküldü inciler

gönlüm gibi zengin

hürriyet gibi aydınlık oldu odam…

NAZIM HİKMET RAN