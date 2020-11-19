19.11.2020 - 09:59 |
Kadınım şiiri - Nazım Hikmet Ran
Şiirlerini toplumcu/gerçekçi bir çizgide kaleme alan Nazım Hikmet Ran, Kadınım şiirinde sevgilisinin gelmesiyle birlikte yaşadığı mutluluğu işlemiştir. Bağlı olduğu toplumcu/gerçekçi akım sebebiyle yalın ve anlaşılan bir dil kullanan şair yine aynı akıma bağlı olarak şiirlerinde toplumsal sıkıntılara da yer vermiştir.
Türk edebiyatındaki toplumcu gerçekçi yazarların başında gelen Nazım Hikmet Ran , edebiyat severlerin en çok sevdiği şairlerin başında geliyor.
HOŞ GELDİN KADINIM
Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
yorulmuşsundur;
nasıl etsemde yıkasam ayacıklarını
ne gül suyum ne gümüş leğenim var,
susamışsındır;
buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim
acıkmışsındır;
beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam
memleket gibi yoksuldur odam.
Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
ayağını basdın odama
kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi
güldün,
güller açıldı penceremin demirlerinde
ağladın,
avuçlarıma döküldü inciler
gönlüm gibi zengin
hürriyet gibi aydınlık oldu odam…
NAZIM HİKMET RAN