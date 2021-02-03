BİST1.5190.48EURO8.61-0.62USD7.16-0.53ALTIN422.68-0.59
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri Kuvayi Milliye'den şiiri - Nazım Hikmet Ran
    ABONE OL
    03.02.2021 - 11:14 |

    Kuvayi Milliye'den şiiri - Nazım Hikmet Ran

    Türk kurtuluş mücadelesi pek çok şiire ve romana konu olmuştur. Edebiyatımızın ünlü şairlerinden Nazım Hikmet Ran'da şiirlerinde kurtuluş savaşını işlemiştir. Kuvayi Milliye'den şiiri de bu temada şekillenmiştir. İşte Kuvayi Milliye'den şiirinin sözleri.

    Kuvayi Milliye'den şiiri - Nazım Hikmet Ran

    KUVAYİ MİLLİYE'DEN

    Düşündü birdenbire kayalardaki adam
    kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri
    Kim bilir onlar ne kadar büyük
    ne kadar uzundular?
    Birçoğunun adini bilmiyordu
    yalnız, Yunan'dan önce ve Seferberlikten evvel
    geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek.

    Dağlarda tek
    tek
    ateşler yanıyordu
    Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
    şayak kalpaklı adam
    nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
    güzel, rahat günlere inanıyordu
    ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında
    birdenbire beş adım sağında onu gördü.
    Paşalar onun arkasındaydılar.
    O, saati sordu.
    Paşalar: "Uc" dediler,
    Sarisin bir kurda benziyordu.
    Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
    Yürüdü uçurumun basına kadar,
    eğildi, durdu.
    Bıraksalar
    İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
    ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
    Kocatepe'den Afyon ovasına atlayacaktı.

    NAZIM HİKMET RAN

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Emekli Tuğgeneral itirafçı oldu! Rütbemi Gülen taktı

    Emekli Tuğgeneral itirafçı oldu! Rütbemi Gülen taktı

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    Son dakika... Ümraniye'de can pazarı! Kurtarma çalışması başladı

    Son dakika... Ümraniye'de can pazarı! Kurtarma çalışması başladı

    Sıradaki Haber