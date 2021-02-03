Kuvayi Milliye'den şiiri - Nazım Hikmet Ran
Türk kurtuluş mücadelesi pek çok şiire ve romana konu olmuştur. Edebiyatımızın ünlü şairlerinden Nazım Hikmet Ran'da şiirlerinde kurtuluş savaşını işlemiştir. Kuvayi Milliye'den şiiri de bu temada şekillenmiştir. İşte Kuvayi Milliye'den şiirinin sözleri.
KUVAYİ MİLLİYE'DEN
Düşündü birdenbire kayalardaki adam
kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri
Kim bilir onlar ne kadar büyük
ne kadar uzundular?
Birçoğunun adini bilmiyordu
yalnız, Yunan'dan önce ve Seferberlikten evvel
geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek.
Dağlarda tek
tek
ateşler yanıyordu
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar: "Uc" dediler,
Sarisin bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun basına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon ovasına atlayacaktı.
NAZIM HİKMET RAN