07.01.2021 - 15:03 |
Memleketim - Nazım Hikmet Ran
Türk edebiyatının en ünlü şairlerinden biri olan Nazım Hikmet'in en çok bilinen şiirlerinden birisi de Memleketim isimli şiiridir. Hayatının bir bölümünü memleketinden uzakta sürgünde geçiren şair öz yurduna olan hasretini dizeleriyle dile getirmiştir. İşte Nazım Hikmet'in Memleketim şiirinin sözleri.
MEMLEKETİM
Memleketim, memleketim, memleketim,
Ne kasketim kaldı senin ora işi
Ne yollarını taşımış ayakkabım,
Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan,
Şile bezindendi.
Sen şimdi yalnız saçımın akında,
Enfarktında yüreğimin,
Alnımın çizgilerindesin memleketim,
Memleketim,
Memleketim…
NAZIM HİKMET RAN