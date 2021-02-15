15.02.2021 - 13:49 |
Pay şiiri - Özdemir Asaf
Özdemir Asaf, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden birisidir. Şair genellikle aşk ve sevgi temalı şiirler yazmıştır. Şair pay isimli şiirinde geçmişine döner ve geçmiş anılarını gözünün önünden geçirerek kederlenir. İşte Pay şiirinin sözleri.
PAY
Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden.
İnanırdım saadetli yolculuklara.
Adalar var zannederdim güneşli, mavi, dertsiz.
Bütün hızımla koşardım dalgalara.
O zaman beni görseydiniz.
Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden.
Beni o zaman görseydiniz
Siz de gelirdiniz peşimden.
Ama simdi su aksam saatinde
Son liman kendim, bu döndüğüm,
Bilmiş, bulmuş, anlamış.
Hatırımda, bir vakitler güldüğüm.
Yoluna can serdiğim o kaçış.
Simdi, şu aksam saatinde
Dönüyorum görmüş, geçirmiş, atlatmış,
Gözlerin doymayan sahilinde.
ÖZDEMİR ASAF