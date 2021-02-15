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    15.02.2021 - 13:49 |

    Pay şiiri - Özdemir Asaf

    Özdemir Asaf, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden birisidir. Şair genellikle aşk ve sevgi temalı şiirler yazmıştır. Şair pay isimli şiirinde geçmişine döner ve geçmiş anılarını gözünün önünden geçirerek kederlenir. İşte Pay şiirinin sözleri.

    Pay şiiri - Özdemir Asaf

    PAY

    Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden.
    İnanırdım saadetli yolculuklara.
    Adalar var zannederdim güneşli, mavi, dertsiz.
    Bütün hızımla koşardım dalgalara.
    O zaman beni görseydiniz.

    Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden.
    Beni o zaman görseydiniz
    Siz de gelirdiniz peşimden.

    Ama simdi su aksam saatinde
    Son liman kendim, bu döndüğüm,
    Bilmiş, bulmuş, anlamış.
    Hatırımda, bir vakitler güldüğüm.
    Yoluna can serdiğim o kaçış.

    Simdi, şu aksam saatinde
    Dönüyorum görmüş, geçirmiş, atlatmış,
    Gözlerin doymayan sahilinde.

    ÖZDEMİR ASAF

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