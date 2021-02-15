Seni düşünmek şiiri - Nazım Hikmet Ran

SENİ DÜŞÜNMEK

Seni düşünmek güzel şey,

ümitli şey,

dünyanın en güzel sesinden

en güzel şarkıyı dinlemek gibi birşey...

Fakat artık ümit yetmiyor bana,

ben artık şarkı dinlemek değil,

şarkı söylemek istiyorum...

NAZIM HİKMET RAN