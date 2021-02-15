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    15.02.2021 - 14:19 |

    Seni düşünmek şiiri - Nazım Hikmet Ran

    Nazım Hikmet Türk edebiyatının en bilinen yazarlarından birisidir. Şairin birçok şiiri edebiyat severler tarafından bilinir. Nazım Hikmet'in en bilinen şiirlerinden biri de Seni düşünmek şiiridir. Şair sevdiği kadını düşünmenin kendisinde yarattığı etkiyi anlatmıştır. İşte Seni düşünmek şiirinin sözleri.

    Seni düşünmek şiiri - Nazım Hikmet Ran

    SENİ DÜŞÜNMEK 

    Seni düşünmek güzel şey,
    ümitli şey,
    dünyanın en güzel sesinden
    en güzel şarkıyı dinlemek gibi birşey...
    Fakat artık ümit yetmiyor bana,
    ben artık şarkı dinlemek değil,
    şarkı söylemek istiyorum...

    NAZIM HİKMET RAN

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