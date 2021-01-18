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    18.01.2021 - 17:37 |

    Seviyorum seni şiiri - Nazım Hikmet Ran

    Nazım Hikmet Türk edebiyatının en bilinen yazarlarından birisidir. Şairin birçok şiiri edebiyat severler tarafından bilinir. Nazım Hikmet'in en bilinen şiirlerinden biri de okurları tarafından ilgi görür. Şiirin bestelenmesi ve müzisyenler tarafından seslendirilmesi de bu şiiri toplumun en çok bildiği edebi eserler arasına sokmuştur. İşte Seviyorum seni şiirinin sözleri.

    Seviyorum seni şiiri - Nazım Hikmet Ran

    SEVİYORUM SENİ

    Seviyorum seni
    ekmeği tuza banıp yer gibi

    Geceleyin ateşler içinde uyanarak
    ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi

    Ağır posta paketini
    neyin nesi belirsiz
    telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi

    Seviyorum seni
    denizi ilk defa uçakla geçer gibi

    İstanbul\'da yumuşacık kararırken ortalık
    içimde kımıldayan birşeyler gibi

    Seviyorum seni
    Yaşıyoruz çok şükür der gibi.

    NAZIM HİKMET RAN

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