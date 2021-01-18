18.01.2021 - 17:37 |
Seviyorum seni şiiri - Nazım Hikmet Ran
Nazım Hikmet Türk edebiyatının en bilinen yazarlarından birisidir. Şairin birçok şiiri edebiyat severler tarafından bilinir. Nazım Hikmet'in en bilinen şiirlerinden biri de okurları tarafından ilgi görür. Şiirin bestelenmesi ve müzisyenler tarafından seslendirilmesi de bu şiiri toplumun en çok bildiği edebi eserler arasına sokmuştur. İşte Seviyorum seni şiirinin sözleri.
SEVİYORUM SENİ
Seviyorum seni
ekmeği tuza banıp yer gibi
Geceleyin ateşler içinde uyanarak
ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi
Ağır posta paketini
neyin nesi belirsiz
telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi
Seviyorum seni
denizi ilk defa uçakla geçer gibi
İstanbul\'da yumuşacık kararırken ortalık
içimde kımıldayan birşeyler gibi
Seviyorum seni
Yaşıyoruz çok şükür der gibi.
NAZIM HİKMET RAN